  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
Aktüel

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

Anne Solmaz Övünç: - "16 çocuk geldi, bir gün bile ceza almadan ailelerine kavuştu. Gel oğlum o sevinci bize yaşat" - Baba Süleyman Aydın: - "HDP çocuğumu nasıl dağa göndermişse öyle de getirsin"

Yeniakit Publisher
2020-09-17 12:33:30 -
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 381. gününe girdi.

Van'dan gelerek 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eylemde yer alan anne Solmaz Övünç, HDP'den evladını istediğini söyledi.

Ciğerinin parçalandığını anlatan Övünç, kirli ellerin çocuklarının üzerinden çekilmesi gerektiğini belirtti.

Evladına seslenen Övünç, "Oğlum sesimi duyuyorsan gel adalete teslim ol. Onlar seni 'Ceza var.' diye kandırıyor. Ancak ceza yok. 16 çocuk geldi, bir gün bile ceza almadan ailelerine kavuştu. Gel oğlum o sevinci bize yaşat. Gel, yeter artık dayanamıyorum. Çocuğum 5 yıldır dağda, ben de HDP kapısında mahkum. Oğlumu istiyorum, başka da bir şey istemiyorum. Kuzumu istiyorum, yeter artık." ifadelerini kullandı.

Sur ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbeti tutan Süleyman Aydın ise 381 gündür HDP önünde eylemlerini sürdürdüklerini bildirdi.

HDP'nin oğlunu kandırarak dağa gönderdiğini anlatan Aydın, şöyle devam etti:

"5 yıldır oğlumdan haber alamıyorum. Ölmüş mü kalmış mı bilmiyorum. HDP çocuğumu nasıl dağa göndermişse öyle de getirsin. Daha 15 yaşındaydı. Çocukları kandırarak dağa göndermek gibi bir siyaset olmaz. Vicdanları varsa Kürt ailelerin çocuklarını PKK'dan artık istesinler. Eylemimizde kararlıyız. Kesinlikle hiçbir yere gitmiyoruz. 16 çocuğumuz güvenlik güçlerine teslim oldu. Oğlum beni duyuyor ve görüyorsan, güvenlik güçlerine sen de teslim ol."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Halil Sezai'ye bir darbe daha! İptal ettiler
Gündem

Halil Sezai'ye bir darbe daha! İptal ettiler

Sözde sanatçı Halil Sezai'nin 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i darp ettiği görüntülere tepkiler çığ gibi büyüyor. Sezai'nin İzmit'te vereceği ko..
Yaşlı adamı döven Halil Sezai konuştu! ‘Ben hayvanım’
Gündem

Yaşlı adamı döven Halil Sezai konuştu! ‘Ben hayvanım’

67 yaşındaki adamı döven ve ‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır’ diyen Şarkıcı Halil Sezai, ‘Benim yaptığım şeyde hayvanlık buna söyleyecek bir laf..
Karadeniz'de tehlikeli girişimi duyurdular! Rus savaş gemileri hareketlendi
Dünya

Karadeniz'de tehlikeli girişimi duyurdular! Rus savaş gemileri hareketlendi

Karadeniz bölgesinde Rus savaş gemisinin, ABD destroyerini izlediği bildirildi.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı