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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Anne Zümrüt Salim: - "Sadece çocuklarımızı istiyoruz" - Baba Şevket Bingöl: - "Çocuklarımızı ölüme terk ettiler. Oğlum; kaç gel, polise, askere teslim ol"

Yeniakit Publisher
2020-05-13 15:47:57 -
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 254'üncü gününe girdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden 6 yıl önce, 14 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Hamza için oturma eylemi yapan anne Zümrüt Salim, oğlunu HDP'den istediğini, almadan da gitmeyeceğini söyledi.

"Bizim çocuklarımızdan ve bizden ne istiyorlar?" diyen Salim, şöyle konuştu:

"Bu ne zulümdür bize yapıyorlar? Bizim çocuklarımızı getirsinler. Sadece çocuklarımızı istiyoruz. Oğlum, neredeysen gel. Evimi bırakıp senin için buraya geldim. Oğlum; kaç gel, devlete teslim ol. Orası senin yerin değil."

Oğlu Tuncay'a kavuşma ümidiyle oturma eylemi yapan baba Şevket Bingöl de, çocuğuna 6 yıldır hasret olduğunu belirtti.

"Oğlumu, HDP binasında kaydını yaparak Kandil'e gönderdiler. Çocuklarımızı ölüme terk ettiler." ifadelerini kullanan Bingöl, ramazan ayına ve koronavirüs salgınına rağmen evlatları için nöbeti sürdürdüklerini aktardı.

Bingöl oğluna teslim olması çağrısında bulunarak, "Oğlum; kaç gel, polise, askere teslim ol." dedi.

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