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Diyarbakır annelerinin çığlığı ülke sınırlarını aştı

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiası ile HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin çığlığı ülke sınırlarını aştı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 14:56
Diyarbakır annelerinin çığlığı ülke sınırlarını aştı

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiası ile HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin çığlığı ülke sınırlarını aştı. Yakınlarının PKK’nın uzantısı PJAK tarafından kaçırıldığını savunan 5 İranlı aile, Diyarbakır’daki oturma eylemine katıldı.


HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemini sürdüren ailelerin sayısı 14’üncü gününde 35’e yükseldi. Çığlığı ülke sınırlarını aşan anneleri gören İranlı 5 aile de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne geldi. Yakınlarının terör örgütünün İran uzantısı PJAK tarafından kaçırıldığını savunan 5 aile, seslerini duyurmak için parti binası önünde bir günlük oturma eylemi başlattı.



’’Çocuklarımızdan ses almak umuduyla buraya geldik’’


Yaklaşık 6 yıl önce oğlu İlyas’ın kaçırıldığını belirten Fehim Hekimi, çocuklarını istediklerini söyledi. Hekimi, ’’Çocuğumuzdan haber alamadık. Ben İran’dan geldim. Kimin kaçırdığını bilmiyorum. Kaç yıldır kendisinden haber alamadım. Ben çocuğumdan haber almak istiyorum. Bizim burada tanıdıklarımız vardı, bize söylediler ve televizyondan gördüm buraya gelip eyleme destek verdik. Buraya geldik, belki çocuklarımızdan bir haber alabiliriz’’ dedi.



’’Bir gün inşallah buluşacağız’’


Kardeşi Ümit Abduli’nin 9 yıldır kayıp olduğunu anlatan Rüstem Abduli de, bunca yıldır kendisinden haber alamadıklarını söyledi. Abduli, ’’Ben, annem ve babamın onu görmesini istiyorum. Biz bir günlük buraya geldik sesimizi duyurmak için. Televizyonda gördük, herkesin buraya geldiğini söylüyorlardı. Biz de bunu gördük ve oturma eylemine geldik. Kardeşim 25 yaşında. Ben ona diyorum ki, ’Sen nerede olursan ol Allah’ın eli senin üzerinde olsun.’ Bir gün inşallah buluşacağız’’ diye konuştu.


İran’dan gelen aileler, Diyarbakır’daki ailelerle birlikte oturma eylemine başladı. İranlı ailelerin yarın ülkelerine dönmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 14:56
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