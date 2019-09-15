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Diyarbakır annelerinden HDP Diyarbakır İl Başkanlığı hakkında suç duyurusunda bulundular

Diyarbakır'da oturma eylemi yapan aileler, çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları ve tehdit edildikleri gerekçesiyle HDP İl Başkanlığı hakkında suç duyurusunda bulundular.

15 Eylül 2019 Pazar 07:12
Diyarbakır annelerinden HDP Diyarbakır İl Başkanlığı hakkında suç duyurusunda bulundular

Diyarbakır'da oturma eylemi yapan aileler, çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu oldukları ve kendilerini tehdit ettikleri gerekçesiyle HDP İl Başkanlığı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'nin aracı olduğunu iddia eden Diyarbakır annelerinin, evlatlarına kavuşma ümidiyle partinin il binası önündeki oturma eylemi sürüyor.

4 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemine katılan baba Süleyman Aydın, yaptığı açıklamada, çocuklarını dağa kaçırdıkları ve kendilerini tehdit ettikleri gerekçesiyle HDP İl Başkanlığı hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Aydın, önünde oturma eylemi yaptıkları HDP il binasında partililerin kendilerine sözlü saldırıda bulunduğunu söyledi.

"Bizim acımız bize yetiyor, bunun üstüne bize böyle mi yapacaksınız? Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz, nereye kadar? Yeter artık, kanımızı kuruttunuz. Çocuğumu 15 yaşına kadar fakirlikle yetiştirdim, sizin için mi yetiştirdim? Kendi çocuklarınızı götürün, milletvekillerinin çocuklarını götürün." diyen Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nereye kadar sizden korkacağız? Dün Cumhuriyet Savcılığına anne ve babalar olarak hepimiz suç duyurusunda bulunduk. Bizim çocuklarımızın sorumlusu bunlar olduğu için suç duyurusunda bulunduk. Biz ilk gün, 'Her gün öleceğimize bir gün ölürüz.' dedik. Biz buradayız hiçbir yere gitmiyoruz. Dün burada bir kadına saldırdılar, bizi tehdit ediyorlar, bize laf söylüyorlar. Biz durmuşuz, kendileri durmuyorlar."

Aydın, 12 gündür oturma eylemini sürdürdüklerini anlatarak, "HDP İl Başkanlığı olarak bize 'buyur' dediler mi, 'Gelin bakalım ne derdiniz var' diyerek bir sorunumuzu çözdüler mi? 'Diyarbakır halkı olarak niye buraya gelmişsiniz, gelin konuşalım' diye sordular mı? Ben senin nasıl Kürt vatandaşınım, niye beni dikkate almıyorsun? Sana oy verdiğimde Kürt'tüm, şimdi çocuğum için gelmişim Kürt değil miyim? Bu Allah'tan reva mıdır, böyle yapıyorsunuz.?" diye konuştu.

HDP'ye oy verdiklerini ifade eden Aydın, "Biz halk olarak size bir çözüm süreci verdik. 2015 yılında size oy vermedik mi? Hepimiz size oy verdik ama siz bunu çocuklarımızı kaçırarak değerlendirdiniz. Sur'dan 3 bin 500'e yakın çocuk gitti." şeklinde konuştu.

Evlatları dağa kaçırılan ailelere de seslenen Aydın, "Gelin her gün öleceğinize bir gün ölün. Gelin bize destek verin. Bunlardan nereye kadar korkacaksınız?" ifadelerini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 07:12
  1. Aydın
  2. DİYARBAKIR
  3. HDP
  4. Diyarbakır anneleri
  5. Anadolu Ajansı

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