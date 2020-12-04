  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Diyarbakır annelerinden çocuklarına "teslim ol "çağrısı
Aktüel

Diyarbakır annelerinden çocuklarına "teslim ol "çağrısı

Anne Sevgi Çağmar: - "Oğlum beni görüyor ve duyuyorsan gel güvenlik güçlerimize teslim ol" - Baba Süleyman Aydın: - "Terör örgütü PKK'da büyük bir çözülme oldu ve dilerim çocuklarımız da sesimi duyar, güvenlik güçlerine teslim olur"

Yeniakit Publisher
2020-12-04 15:25:10 -
Diyarbakır annelerinden çocuklarına "teslim ol "çağrısı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 459. gününde devam ediyor.

Oğlu Yavuz için oturma eylemini sürdüren anne Sevgi Çağmar, 6 yıldır evladının sesini duymadığını ve ondan haber alamadığını söyledi.

Çocuğunun üniversite okuduğu sırada HDP tarafından kandırılarak kaçırıldığını aktaran Çağmar, "Evladım gelmeden buradan gitmeyeceğim. Eyleme sonuna kadar devam edeceğim. Oğlum beni görüyor ve duyuyorsan gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Burada seni bekliyorum. Gel seni bekliyorum." dedi.

Sur ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbetine devam eden Süleyman Aydın da sonuna kadar mücadelelerine devam edeceklerini, buradaki anne ve babaların doğru adreste olduğunu belirtti.

Devletin terörle büyük mücadele verdiğini anlatan Aydın, şöyle konuştu:

"Terör örgütü PKK'da büyük bir çözülme oldu ve inşallah çocuklarımız da sesimi duyar, güvenlik güçlerine teslim olur. Kürt ailelerinin 14-15 yaşındaki çocuklarını artık dağa göndermesinler. Oğlum beni duyuyorsan güvenlik güçlerine teslim ol. HDP milletvekillerinin çocukları Avrupa'da. Sizi de orada ölüme mahkum ediyorlar. Teslim olanlar anne ve babasının yanında. Onlar sizi kandırıyor. Gelin artık bu hasretlik bitsin."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD savunma bütçesinde Türkiye detayı! Yaptırım istediler
Dünya

ABD savunma bütçesinde Türkiye detayı! Yaptırım istediler

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kongresi'nin Senato ve Temsilciler Meclisi kanatları, 2021 mali yılı için savunma bütçesine 740 milyar dol..
CHP'den flaş açıklama: Cumhurbaşkanı adayımız hazır
Gündem

CHP'den flaş açıklama: Cumhurbaşkanı adayımız hazır

CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı var. Ama adayınızı bugünden ilan etmeye kalkarsanız Millet İttifakı dışı..
ABD’den Türkiye açıklaması: Ankara ile birlikte yapabiliriz
Dünya

ABD’den Türkiye açıklaması: Ankara ile birlikte yapabiliriz

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi Koel D. Rayburn, Türkiye'ye yaptığı ziyarete ilişkin bir açıklama yaptı.
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay