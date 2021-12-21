Diyarbakır annelerinden CHP ve İYİ Parti’ye çağrı! ‘Dostlarınız’dan korkmayın, gelin bize destek olun'

Evlat hasretiyle yanıp tutuşan aileler eylemin 841’inci gününde de evlatlarına teslim olmaları çağrısını yineledi. HDP ve PKK’ya lanet yağdıran aileler muhalefet partilerinin dostları HDP’den korkmadan kendilerine destek olmasını beklediklerini dile getirdi.

Babası rahmetli olduktan sonra zor günler geçiren kardeşini PKK’lı teröristlerin kandırarak dağa kaçırdığını söyleyen Serdar Yıldız, “Biz burada dağa kaçırılan evlatlarımız, kardeşlerimiz, bacılarımız için nöbet tutuyoruz. Amacımız başkalarının yüreği yanmasın. Devletimiz ve milletimiz ilk günden beri bize destek veriyor. Ancak muhalefet ortada yok. Buraya gelip bir hal hatır sormak zor mu? Biz öcü değiliz. Mücadelemiz teröristlerle ve onların uzantılarıyla. Bizde korkulacak bir şey olmadığına göre her fırsatta ‘dostlarımız’ dedikleri HDP’den mi korkuyorlar. Bizim muhalefet partilerinden bir talebimiz yok. korkmasınlar gelsinler” dedi.

Kardeşine de seslenen Yıldız “O hainlerin elinden kurtar kendini. Devletimizin güvenlik güçleri her yerde onlara teslim ol gel. Annem de ben de seni çok özledik. Bir tarafımız zaten eksik bir de sen bizi eksik koyma” ifadelerini kullandı.

Her yere güle oynaya gidenler bize uğramıyor

Kızı Zübeyde’ye kavuşmak için eylem yapan Esmer Koç da evladını çok özlediğini belirterek şunları söyledi; “Tek isteğinin çocuğuma kavuşmak. Devletimiz sağolsun bizi sahipsiz koymadı. Ancak muhalefet partileri hâlâ bizi görmezden geliyor. Her yere güle oynaya gidenler bize uğramıyor? Biz kimseden bir şey istemiyoruz. Tek isteğimiz evlatlarımızın geri gelmesi. Burada yüreği yanan insanlar var gelip bir hal hatır sormak bu kadar zor değil.” Kızı Zübeyde’ye de seslenen acılı anne “Korkma kaç gel. Beni duyduğunu biliyorum. Burada çok insan evladına kavuştu. Biz de kavuşacağız. Bu hainleri de bitireceğiz” dedi.