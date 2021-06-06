Diyarbakır anneleri kısıtlamada da eylemde

Yeni Akit Ankara

Evlatları HDP/PKK tarafından dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 643'üncü gününde sürüyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile eylemlerine kaldıkları otelde devam eden aileler evlatlarını HDP'den istemeye devam ediyor.

2012 yılında ilkokul öğrencisiyken Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde okula gitmek için evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 13 yaşındaki kardeşi Muhammed Çakan için Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelere katılan Kerem Çakan, Muhammed'e kaçıp teslim olması çağrısında bulundu. Çakan, "643 gündür eylemdeyiz, bu kararlı eylemimize devam edeceğiz. HDP bilsin ki sonuna kadar kararlıyız, Kürt davası diyorlar Kürt davası değil. Kürt davası olsaydı Selahattin Demirtaş da çocuklarını gönderirdi. Annesi oğlunu istiyor neden Nurettin Demirtaş’ı da dağdan istemiyor. Beni istiyorum ki bu kan dursun, kardeş kardeşi vurmasın. Kürt de Türk de bizim kardeşimiz, artık yeter diyoruz. Eğer kardeşim sesimi duyuyor isen geri dön orası senin yerin değil Türkiye Cumhuriyetine teslim ol” dedi.