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Aktüel Diyarbakır anneleri Cumhuriyet Bayramı'nı evlat nöbetinde kutladı
Aktüel

Diyarbakır anneleri Cumhuriyet Bayramı'nı evlat nöbetinde kutladı

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileler ellerinde Türk bayrakları taşıdı, ay yıldız figürü bulunan balon uçurdu

Yeniakit Publisher
2020-10-29 14:48:19 -
Diyarbakır anneleri Cumhuriyet Bayramı'nı evlat nöbetinde kutladı

DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı evlat nöbetinde kutladı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 423'üncü gününde sürüyor.

Aileler, ellerinde Türk bayrakları ile Cumhuriyetin kuruluşunun 97'nci yılını kutladı, üzerinde ay yıldız figürü bulunan balon uçurdu.

Annelerden Songül Altıntaş, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığını söyledi.

Evlatlarına kavuşmak için oturma eylemi yaptıklarını belirten Altıntaş, "Sonuna kadar buradayız, buradan kalkmıyoruz. Çocuklarımızı almadan buradan gitmiyoruz. HDP ve PKK'dan evladımızı istiyoruz." dedi.

- "Çocuklarımızın dönmesini, çifte bayram yaşamayı istiyoruz"

Baba Süleyman Aydın ise evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak tüm Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladıklarını belirtti.

Çocuklarının güvenlik güçlerine teslim olmasını istediklerini dile getiren Aydın, "Çocuklarımızın dönmesini, çifte bayram yaşamayı istiyoruz. Eylemimizin ilk gününden bu yana bizi yalnız bırakmayan başta Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımıza evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak teşekkür ediyor, Cumhuriyet Bayramlarını kutluyoruz. Çocuklarımız için büyük bir mücadele veriyorlar. Bu zalimlerin elinden 19 evladımızı kurtardılar. Darısı bizim çocukların başına." değerlendirmesinde bulundu.

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