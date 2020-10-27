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Aktüel Diyarbakır anneleri çocuklarına kavuşmak istiyor
Aktüel

Diyarbakır anneleri çocuklarına kavuşmak istiyor

Anne Fatma Akkuş: - "Gel, güvenlik güçlerine teslim ol kızım. Orası senin yerin değil" - Anne Songül Altıntaş: - "Oğlumu istiyorum. Sonuna kadar da buradayım. Oğlumu almadan gitmiyorum"

Yeniakit Publisher
2020-10-27 14:07:54 -
Diyarbakır anneleri çocuklarına kavuşmak istiyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 421'inci gününde sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Fatma Akkuş, kızı Songül Akkuş için oturma eyleminde yer aldığını söyledi.

Diğer çocuklarını evde bırakarak her gün gelip oturma eylemi yaptıklarını ifade eden Akkuş, "Çocuklarımız da çok mağdur oldu ancak bu vicdansızların umurunda değil. Çocuklarımızın üzerinden ellerini kaldırmıyorlar. Evlatlarımızı ölüme terk etmişler." dedi.

Akkuş, 6 yıldır kızından haber alamadığını belirterek, "Bizden ne istiyorlar? Biz de kördük, oy verdik, onları Meclis'e gönderdik." diye konuştu.

Kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Akkuş, "Songül kızım neredeysen dön, sesini, kokunu özledik. Gel, güvenlik güçlerine teslim ol. Orası senin yerin değil. Eline kalemi alıp, silah verdiler. O silahı kimseye karşı kullanma. Dön evine artık." ifadelerini kullandı.

Akkuş, evladına kavuşana kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu aktardı.

Songül Altıntaş da 6 yıldır haber alamadığı oğlu Müslüm'e kavuşmak için oturma eylemini kararlılıkla sürdürdüğünü söyledi.

Terör örgütü PKK'ya tepkisini dile getiren Altıntaş, "Ne istiyorlar bu askerlerden polislerden, ne hakları bize bu acıları yaşatmaya? HDP'li bir vekil, 'Sizin için bedel ödüyoruz.' demiş. Asıl bedeli biz ödüyoruz. Siz bizim çocuğumuzu götürdüğünüz PKK'ya destek veriyorsunuz. En büyük bedeli biz ödüyor, acıyı biz çekiyoruz. Kürtlerin vekili iseler çocukları kurtarsınlar, asker ve polislere sahip çıksınlar." şeklinde konuştu.

Altıntaş, oğlu için sonuna kadar evlat nöbetinde olacağını kaydetti.



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