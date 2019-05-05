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Diyanet’ten sigara tiryakilerini rahatlatacak oruç fetvası! Bu yöntem orucu bozmuyor

Ramazan ayında bağımlıları en zorlayan konu sigara içilmemesi. Öyle ki; akşam iftarda orucunu sigarayla açan sigara bağımlıları var. Din İşleri Yüksek Kurulu’nun verdiği fetva, sigara bağımlılarını rahatlattı.

05 Mayıs 2019 Pazar 14:52
Diyanet’ten sigara tiryakilerini rahatlatacak oruç fetvası! Bu yöntem orucu bozmuyor

 İsmail Uğur /  yeniakit.com.tr

Beden ve ruh sağlığını olumsuz etkileyen ve mevcut kanser vakalarının en büyük sebeplerinden sayılan sigara bağımlılığı, Ramazan ayında Oruç tutanların da en zorlandığı konuların başında geliyor. Din İşleri Yüksek Kurulu’nun verdiği fetva, aşırı sigara bağımlısı olduğu için oruç tutmayanların sorununa çare oluyor.

Sigara bağımlılığından kurtarıyor

Sigara bağımlılığından kurtulmak için kullanılan tedavi yöntemlerinden biri olan nikotin bantları, aşırı bağımlılık nedeniyle oruç tutmayan sigara bağımlıları için çözüm oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından verilen bir fetvada, nikotin bantlarının orucu bozmadığı ifade edildi.

Nikotin bandı orucu bozmaz

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, nikotin bantlarının orucu bozup bozmayacağına ilişkin bir soruya şu fetvayı verdi: “Nikotin bandı orucu bozmaz. Kural olarak orucu bozan şeyler, vücuda normal yollarla giren maddeler ve cinsel ilişkidir. Vücuda sürülen yağ, merhem gibi maddeler, deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu işlem yeme, içme ve beslenme anlamına da gelmemektedir. (Bak. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263-264; Kâsânî, Bedâî’, II, 98; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 366-367)”

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 14:52
  1. sigara
  2. diyanet
  3. nikotin
  4. ramazan

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