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Gündem Diyanet'ten MEB'e bağlı okullarda sosyal medya konferansı! Protokol imzalandı
Gündem

Diyanet'ten MEB'e bağlı okullarda sosyal medya konferansı! Protokol imzalandı

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında imzalanan işbirliği anlaşmaları ile okullarda Diyanet yetkilileri tarafından "Sosyal medya ahlakı" konulu seminerler düzenlenecek.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 21:38:00 - 2023-01-06 22:22:55
Diyanet'ten MEB'e bağlı okullarda sosyal medya konferansı! Protokol imzalandı

Diyanet İşleri Başkanlığı bundan böyle MEB'e bağlı okullarda "Değerleri ile Yetişen Gençlik Projesi" kapsamında "Sosyal medya ahlakı" konulu konferanslar düzenleyecek.

MEB ile Diyanet arasındaki anlaşma protokolüne göre konferanslarda, sosyal medyanın nasıl kullanılması gerektiği anlatılacak. Okullarda, eğitim öğretimi aksatmayacak şekilde düzenlenen konferansların sunumlarını ilçe müftülüklerince görevlendirilen personel yapacak.

Diyanet İşleri Başkanı Prof Dr. Ali Erbaş, sosyal medyanın gençler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çektiği konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

Tarihte görülmediği kadar sosyal medya ve iletişim kanalları ile gençlerimize, çocuklarımıza sürekli dinsizlik aşılanıyor.

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