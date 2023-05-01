Diyanet'ten Kur'an kurslarını hedef alanlara karşı açıklama! 4-6 yaş vurgusu yaptı

“4-6 yaş arası çocuklara ne kadar çok sahip çıkılırsa geleceğimiz de o kadar daha parlak olacaktır" diyen Erbaş, "Kur’an-ı Kerim ve sünnete sarıldığımız müddetçe yolumuzu sapıtmayız." ifadelerini kullandı.

Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:

Peygamber Efendimiz (sav) Veda Hutbesi’nde; 'Size iki şeyi emanet bıraktım, bunlara sarıldığınız müddetçe yolunuzu sapıtmazsınız. Allah'ın kitabı ve sünnetim' buyurdu. İşte elimizde 2 sağlam kaynak. Bunlara sarıldığımız müddetçe ve muhatap kitlemizin Kur’an’a ve sünnete sarılmalarını sağladığımız müddetçe yolumuzu sapıtmayacağız, onlar da yollarını sapıtmayacaklar.