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Gündem Diyanet'ten Kur'an kurslarını hedef alanlara karşı açıklama! 4-6 yaş vurgusu yaptı
Gündem

Diyanet'ten Kur'an kurslarını hedef alanlara karşı açıklama! 4-6 yaş vurgusu yaptı

Yeniakit Publisher
2023-05-01 18:53:00 -
Diyanet'ten Kur'an kurslarını hedef alanlara karşı açıklama! 4-6 yaş vurgusu yaptı

Millet İttifakı'nın destekçilerinin seçim beyannamelerinde yer alan "Çocuklara din eğitimi insan haklarına aykırıdır. Kur'an kurslarını kapatacağız" vaatlerine karşın, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 4-6 yaş arası çocukların eğitilmelerinin önemine vurgu yaptı.

“4-6 yaş arası çocuklara ne kadar çok sahip çıkılırsa geleceğimiz de o kadar daha parlak olacaktır" diyen Erbaş, "Kur’an-ı Kerim ve sünnete sarıldığımız müddetçe yolumuzu sapıtmayız." ifadelerini kullandı.

Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:

Peygamber Efendimiz (sav) Veda Hutbesi’nde; 'Size iki şeyi emanet bıraktım, bunlara sarıldığınız müddetçe yolunuzu sapıtmazsınız. Allah'ın kitabı ve sünnetim' buyurdu. İşte elimizde 2 sağlam kaynak. Bunlara sarıldığımız müddetçe ve muhatap kitlemizin Kur’an’a ve sünnete sarılmalarını sağladığımız müddetçe yolumuzu sapıtmayacağız, onlar da yollarını sapıtmayacaklar.

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