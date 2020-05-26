  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Diyanetten flaş cuma namazı hamlesi

Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde 29 Mayıs'ta yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerde kılınmaya başlanacak cuma namazı için alınması gereken tedbirlere ilişkin afiş yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 11:18:00 - 2020-05-26 11:35:50
Diyanetten flaş cuma namazı hamlesi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde, "Camilerimiz Cemaatine Kavuşuyor" başlığıyla yer alan afişte, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir süredir cemaatle ibadet yapılamayan camilerin kademeli olarak ibadete açıldığı hatırlatıldı.

Camilerin abdesthane ve tuvaletlerinin kapalı olacağı için abdestin ev ve iş yerlerinde alınması uyarısı yapılan afişte, camide bulunulduğu süre içerisinde maskenin çıkarılmaması ve kişisel seccadeyle gelinmesi gerektiği vurgulandı.

Namazın işaretle belirtilen yerlerde kılınması gerektiği kaydedilen afişte, camiye giriş-çıkışlarda ve içeride güvenli mesafenin ihmal edilmemesi, namaz öncesi ve sonrasında fiziksel temas ile musafahadan kaçınılması gerektiği belirtildi.

Ayrıca afişte, hastalık belirtisi taşıyanlara namazı evde kılmaları tavsiyesinde bulunuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

mert

diyanet cuma günü cuma namazını ayasofya da kılmazsa ,fatihin bedduasına ortak olmuştur ,bedduayı hakketmiştir,ayasofya yı açmayan yöneticilerde vebal altındadır,ayasofyayıcami hüviyetine kavuşturupözgürleşmezse diyanet bu dinin değilkamalizmindiyaneti olduğunu isbat etmiş demektir,diyanet reisi çıksın bu cuma cumanamazını sosyalmesafeye riayet ederek ayasofyadakılacağız desin ,hükümet karşı çıkmaz cumhur ittifakı karşı çıkmaz ,çıkarsa istifasını açıklasın en azından yüce allaha derki denedim ama başaramadım,ayasofyanın esareti bir millet için zillettir ,meskenettir,ayasofyayı özgürleştirmeden ne kudusü nedeharameyni özgürleeştirebiliriz,allahım yöneticilerimize dirayet ver cesaret ver şecaat ver,hainleri ,ingiliz uşaklarını kriptoları kahreyle allahümme amin amin amin
  • Yanıtla

Mesut Sarp

Dogru yolda gecikmiş olan Diyanet kararı. Bu 1 ay öncesindende yapilabilinirdi. Toplu ibadet müminler icin kutsal bir ihtiyac. illa Alpaslan Kuytul Hocanın camilerin tedbirli ibadete acılma eylemlerinin gündeme gelme şartı yoktu. Demek ki mümkünmüş. Bunca kadroyla Diyanet gecikmeli işler yerine getiriyor..
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı