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İSLAM Diyanet'ten dikkat çeken hutbe!
İSLAM

Diyanet'ten dikkat çeken hutbe!

Yeni yıla az bir zaman kala Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi'nde dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-22 23:00:00 -
Diyanet'ten dikkat çeken hutbe!

Yeni yıla sayılı günler kala Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan dikkat çeken bir Cuma Hutbesi geldi. Diyanet, hutbede yeni yıl kutlamalarının ve piyango gibi şans oyunlarının haram olduğunu söyledi. Hutbede, "Unutmayalım ki hiçbir millet bir başka toplumun değerleriyle yükselemez. Kültürüne yabancılaşan bir toplum, medeniyet inşa edemez" ifadeleri yer aldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, tüm camilerde okutulacak cuma hutbesinde yılbaşı kutlamaları ve piyango gibi şans oyunlarını ele aldı. Diyanet, hutbesinde yılbaşı kutlamalarının ve şans oyunlarının haram olduğunu belirtti.

"Kutlama ve piyango haram"

"Bizi biz yapan değerlere sahip çıkalım" başlıklı hutbede, "Ahlaki değerlerin, örf ve adetlerin bozulmaya başladığı, kültürel yabancılaşmanın hızla arttığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu kültürel yozlaşmalardan birisi de yılbaşı kutlamalarıdır. Oysaki yılbaşı adı altında yapılan eğlencelerin, bu eğlencelerde yer alan sembolik figürlerin, çam ağaçlarının kesilmesinin tarihimizle, kültürümüzle hiçbir alakası yoktur. Yüce dinimiz İslam, bütün kötülüklerin anası olan alkolü, ocakları söndüren, cinayetlerin işlenmesine sebep olan kumarı haram kılmıştır. Kumarın farklı bir çeşidi olan piyango, toto, loto ve bütün şans oyunları da dinimizce haramdır, günahtır" ifadelerine yer verildi.

"Hayatımıza yansıtmayalım"

Hutbe şu şekilde devam etti: "Toplumlar değerleriyle bilinir, onlarla anılırlar. Değerleriyle yaşar, onlarla ayakta dururlar. Peygamber Efendimiz (s.a.s) bu hususta ümmetini şöyle uyarmaktadır: 'Kim bir kavme benzerse o da onlardandır.' Öyleyse, bizi biz yapan, bizi ayakta tutan ve en güçlü sığınağımız olan değerlerimize sımsıkı sarılalım. İnancımız, tarihimiz ve kültürümüzle bağdaşmayan batıl örf, adet ve gelenekleri hayatımıza yansıtmayalım.

"Hiçbir millet bir başka toplumun değerleriyle yükselemez"

İnancımızın ve karakterimizin şekillendiği ailemizi, göz aydınlığı çocuklarımızı, milletimizin umudu gençlerimizi milli ve manevi değerlerimizle buluşturalım. Yabancı kültürlerin esiri olmamaları için hep birlikte gayret gösterelim. Unutmayalım ki hiçbir millet bir başka toplumun değerleriyle yükselemez. Kültürüne yabancılaşan bir toplum, medeniyet inşa edemez. Tarihini bilmeyenler geleceklerini sağlam bir zemine oturtamaz.

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