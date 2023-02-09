Diyanet'ten depremzedeler için fitre fetvası
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu depremzedeler için fitre fetvası yayınladı.
Kahramanmaraş merkezli depremler 10 ili sarstı, Türkiye bütün kurumlarıyla yüzyılın felaketinin yaralarını sarmaya devam ederken vatandaşlarda depremzedeler için ellerinden gelen her türlü yardımı yapıyor.
Diyanet'ten de deprem mağduru vatandaşlar için önemli bir açıklama geldi.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun depremzedeler için yayınladığı fitre fetvasında “Fitrelerinizi deprem mağdurlarına Ramazan ayından önce verebilirsiniz.” denildi.