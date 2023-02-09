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Gündem Diyanet'ten depremzedeler için fitre fetvası
Gündem

Diyanet'ten depremzedeler için fitre fetvası

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu depremzedeler için fitre fetvası yayınladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 13:11:00 -
Diyanet'ten depremzedeler için fitre fetvası

Kahramanmaraş merkezli depremler 10 ili sarstı, Türkiye bütün kurumlarıyla yüzyılın felaketinin yaralarını sarmaya devam ederken vatandaşlarda depremzedeler için ellerinden gelen her türlü yardımı yapıyor.

Diyanet'ten de deprem mağduru vatandaşlar için önemli bir açıklama geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun depremzedeler için yayınladığı fitre fetvasında “Fitrelerinizi deprem mağdurlarına Ramazan ayından önce verebilirsiniz.” denildi.

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