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Aktüel Diyanet’ten deprem sözleri: 'asrın felaketi' sonrası yürek sızlatan fetva! Milyonların gözü Türkiye'deki müjdeli haberlerde
Aktüel

Diyanet’ten deprem sözleri: 'asrın felaketi' sonrası yürek sızlatan fetva! Milyonların gözü Türkiye'deki müjdeli haberlerde

Diyanet'ten yürek sızlatan fetva: KAHRAMANMARAŞ merkezli 10 ilde yıkıma neden olan depremden kahreden görüntüler gelmeye devam ediyor. Sokaklar cenazelerle dolu, Hayatını kaybedenler mezarlıklarda topluca gömülüyor. Kefen bulunamadığı için cesetler battaniyeler ya da ceset torbaları ile defnediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, cenazelerin yıkanmadan da defnedilebilmesi için fetva yayınladı... Öte yandan vatandaşlar güzel haberleri merak ediyor....

Yeniakit Publisher
2023-02-10 00:33:00 - 2023-02-10 01:05:02
Diyanet’ten deprem sözleri: 'asrın felaketi' sonrası yürek sızlatan fetva! Milyonların gözü Türkiye'deki müjdeli haberlerde

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremde saat 16:00 itibariyle Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da ölenlerin sayısı 14 bin 351'e çıktı. Deprem bölgesinin sokakları, enkaz başları cenazelerle dolup taşıyor. Bazı bölgelerde hayatını kaybedenler, kepçelerle açılan toplu mezarlara gömülmeye başlandı. İş makineleriyle açılan çukura dizilen cesetlerin başına yakınları direk, çubuk dikip ismini yazıyor, işaret için bez bağlıyor. Kefen bulunamadığı için cesetler battaniyeye sarılıp ya da ceset torbalarıyla gömülüyor. Diyanet ise toplu definler için yürek sızlatan bir fetva yayınladı.

Deprem bölgesinde enkaz altından çıkarılan cenazeler, eğer yakınları varsa onlara teslim ediliyor değilse enkazların yanı başına konuluyor. enson haberde: Cenazeleri taşımak için cenaze aracı yetişmeyince insanlar yakınlarının cenazelerini bulabildikleri her türlü araçla nakletmeye çalışıyor bilgisi aktarıldı.

24 saat bekletip gömme kararı

Sokaklar ve hastane bahçelerinin cenazelerle dolup taşması üzerine AFAD kimliği belirlenemeyen cenazelerin, parmak izi alınıp fotoğrafı çekilerek defnedilmesine karar vermişti. Deremin ardından mezarlıklardaki fotoğraf ve görüntüler de yürek burktu.

Diyanet'ten yürekleri sızlatan fetva...

Binlerce kişinin yakınları için sosyal medyada kefen çağrısı yapması üzerine ise Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Seracettin Yıldız, “Deprem bölgesine dair iki önemli fetva” başlığıyla şu paylaşımda bulundu:

Ceset torbasıyla gömmek caiz midir?

1- Deprem bölgelerinde kefen bulunamadığı taktirde cenazelerin ceset torbasıyla gömülmesi caiz midir?
Cenaze defnedilirken imkan ölçüsünde kefenlemek gerekir. Bununla birlikte salgın, hastalık, deprem vb. hallerde ihtiyaç duyulduğu takdirde cenazelerin ceset torbasıyla gömülmesi de caizdir.

Cenazeler yıkamadan defnedilebilir mi?

- Deprem bölgesinde cenazeleri yıkamadan defnetmek caiz midir?
Cenazeyi su ile yıkama imkanı olduğu sürece su ile yıkamak gerekir. Yıkama imkanının olmadığı durumlarda cenazeye teyemmüm yaptırılır”

 

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