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Gündem

Diyanet'ten cami müjdesi! Tarih açıklandı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş canlı yayında vatandaşlara müjdeli haberi verdi. Erbaş "12 Haziran'da camilerimizin avlularında namaz kılmaya başlayacağız." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 04:01:00 - 2020-05-15 04:13:31
Diyanet'ten cami müjdesi! Tarih açıklandı

Türkiye'de koronavirüsle mücadele çerçevesinde uygulanan önlemler çerçevesinde Camilerde cemaatle namaz kılmak geçici olarak yasaklandı.

Erbaş'tan cami açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş canlı yayında vatandaşlara müjdeli haberi verdi. Erbaş "12 Haziran'da camilerimizin avlularında namaz kılmaya başlayacağız." dedi.

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