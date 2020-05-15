Diyanet'ten cami müjdesi! Tarih açıklandı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş canlı yayında vatandaşlara müjdeli haberi verdi. Erbaş "12 Haziran'da camilerimizin avlularında namaz kılmaya başlayacağız." dedi.
Türkiye'de koronavirüsle mücadele çerçevesinde uygulanan önlemler çerçevesinde Camilerde cemaatle namaz kılmak geçici olarak yasaklandı.
Erbaş'tan cami açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş canlı yayında vatandaşlara müjdeli haberi verdi. Erbaş "12 Haziran'da camilerimizin avlularında namaz kılmaya başlayacağız." dedi.