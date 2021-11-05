Diyanet'ten anlamlı hareket

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Milli Ağaçlandırma Günü'nde ülke genelinde 81 bin hafız adına 81 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını bildirdi.

Erbaş, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, 81 bin hafız adına 81 bin fidanı orman yangınlarından zarar gören iller başta olmak üzere 81 kentte toprakla buluşturacaklarını açıkladı.

Erbaş, "Allah'ın sözü Kur'an, tabiatın özü fidan." mesajını da paylaştı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada ise hafızlık eğitimi alanların çevre bilincini geliştirmeyi, Türkiye'de orman yangınlarından zarar gören iller başta olmak üzere bütün kentlerde ağaçlandırma çalışmalarına katkı sağlamayı hedefleyen projede, fidan dikimi etkinliklerine, salgın şartları göz önünde bulundurularak az sayıda öğrencinin katılacağı kaydedildi.