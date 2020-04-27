Diyanetten Ankara Barosu hakkında suç duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara Barosu hakkında suç duyurusunda bulundu.

İslam'ın hükümlerine saldırdılar

Sapkınların avukatlığını üstlenen Ankara Barosu ve İnsan Hakları Derneği (İHD) İslam'ın eşcinsellerle ilgili hükmünü söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a saldırmaya kalkmıştı.

Ankara Barosu, Erbaş’ın nefret suçu işlediğini iddia ederek “Şaşkınlığımız; sesi çağlar öncesinden gelen bu şahsın, bir devlet kurumunun başında oturup söylemini kutsal sayılan değerler üzerine inşa ederek halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmesindeki kan kokan cüreti sebebiyledir." şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.

Diyanet'in kadın düşmanlığının zeminini hazırladığını öne süren Ankara Barosu, İslam'ın eşcinsellerle ilgili hükmünü açıklayan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş için, "Halkı ellerinde meşalelerle meydanlarda 'cadı' diye kadın yakmaya davet etmesi kimseyi şaşırtmamalıdır." şeklinde skandal bir iddiada bulunmuştu.