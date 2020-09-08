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Gündem Diyanet'ten Altaylı'ya cevap: Tamamen iftira
Gündem

Diyanet'ten Altaylı'ya cevap: Tamamen iftira

Gazeteci Fatih Altaylı'nın 'Yabancı derken!' başlıklı yazısında, Yabancı paralar, yabancı dinler gibidir. Uzak durun.' söylemi hakkında açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı bu sözlerin Ali Erbaş'a ait olmadığını kaydetti.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 21:07:00 -
Diyanet'ten Altaylı'ya cevap: Tamamen iftira

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, gazeteci Fatih Altaylı'nın bugün yayınlanan 'Yabancı derken!' başlıklı yazısında yer verdiği, 'Yabancı paralar, yabancı dinler gibidir. Uzak durun.' sözlerinin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a ait olmadığı belirtildi.

Diyanet açıklama yaptı

Diyanet tarafından yapılan açıklamada, Fatih Altaylı'nın, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Diyanet İşleri Başkanlığını hedef aldığı, bir sosyal medya hesabından yapılan ve başkasına ait olan sözleri hiç araştırıp soruşturmadan köşesine taşıdığı belirterek, iftiranın yayılmasına sebep olmuştur. Denilerek Fatih Altaylı'ya tepki gösterildi.

Dava açma kararı aldılar

Yapılan açıklamada hukuki yollara başvurulacağı da belirtildi.

Ayasofya'nın açılmasından rahatsız oldu

Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili olarak Altaylı, "İsrail de Mescid-i Aksa'yı havraya çevirir, kılıç hakkı diye" sözlerini kullanarak büyük bir skandala yol açmıştı.

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