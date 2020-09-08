Diyanet’ten aile temalı kısa film ve fotoğraf yarışması
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, milletimizin en kuvvetli kalesi aile konusuna dikkat çekmek için düzenlediği ‘Aile İçi İletişim’ temalı fotoğraf ve animasyon kısa film yarışmasına başvurular başladı.
Bu yıl ikincisi düzenlenen ve Kovid-19 nedeniyle ertelenen yarışmaya, 9 Ekim itibarıyla 18 yaşını dolduranlar katılabilecek. Eserler ve telif formu, 9 Ekim 2020 Cuma günü saat 23.59'a kadar ‘wetransfer’ ile ‘[email protected] gov.tr’ adresine gönderilecek. Fotoğraf yarışmasında ‘dijital tek mercek yansıtma (DSLR)’ fotoğraf makinesi ile çekilmiş eserler değerlendirilecek. Animasyon kısa filmlerin süresi ise en az 40 saniye, en fazla 3 dakika olabilecek. Animasyon kısa film kategorisinde birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye 7 bin lira para ödülü verilecek yarışmada, mansiyon ödülü ise 3 bin lira olarak belirlendi. Fotoğraf yarışmasında tek mercek yansıtma dalında birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye 2 bin lira ve mansiyon ödülü 1000 lira olarak açıklandı. Fotoğraf sergileme bedeli ise 300 lira olarak belirlendi. Yarışmanın sonuçları ekim ayı içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde ilan edilecek.