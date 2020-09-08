Diyanet’ten aile temalı kısa film ve fotoğraf yarışması

Bu yıl ikincisi düzenlenen ve Kovid-19 nedeniyle ertelenen yarışmaya, 9 Ekim itibarıyla 18 yaşını dolduranlar katılabilecek. Eserler ve telif formu, 9 Ekim 2020 Cuma günü saat 23.59'a kadar ‘wetransfer’ ile ‘[email protected] gov.tr’ adresine gönderilecek. Fotoğraf yarışmasında ‘dijital tek mercek yansıtma (DSLR)’ fotoğraf makinesi ile çekilmiş eserler değerlendirilecek. Animasyon kısa filmlerin süresi ise en az 40 saniye, en fazla 3 dakika olabilecek. Animasyon kısa film kategorisinde birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye 7 bin lira para ödülü verilecek yarışmada, mansiyon ödülü ise 3 bin lira olarak belirlendi. Fotoğraf yarışmasında tek mercek yansıtma dalında birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye 2 bin lira ve mansiyon ödülü 1000 lira olarak açıklandı. Fotoğraf sergileme bedeli ise 300 lira olarak belirlendi. Yarışmanın sonuçları ekim ayı içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde ilan edilecek.