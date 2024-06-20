Diyanet'ten ABD'deki merkee ilişkin açıklama! 'Açılışı 1993'te kararlaştırıldı'

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'deki merkezin önemine vurgu yapılarak, "Amerika Diyanet Merkezimiz, ABD'de yaşayan yüzbinlerce vatandaşımızın, milyonlarca Müslüman'ın, ayrıca İslam medeniyetinin insanlığa kazandırdığı değerleri böyle bir merkezde görmekten mutluluk duyan her inançtan ve milletten insanın gurur duyduğu ve faaliyetlerinden de istifade ettiği bir İslam, ilim ve kültür merkezidir." denildi.

"Devletimiz, vatandaşlarının yaşadığı farklı ülkelerde vatandaşlarını milli ve dini bayramlar, özel gün ve gecelerde bir araya getirebilmek, eğitimlerine destek olmak için ilgili ülkelerde çeşitli sosyal faaliyet alanları inşa etmektedir." ifadesi kullanılan açıklamada, hedefe konan merkezin inşasının 1993 yılında kararlaştırıldığı ve açılışının da 2016 yılında yapıldığı aktarıldı.

Açıklama şöyle devam etti:

Bu doğrultuda kurulma süreci 1993 yılında Maryland Eyaleti Lanham şehrinde ilgili arazinin alınmasıyla başlayan Amerika Diyanet Merkezi’nin inşaatına 2012 yılında başlanmış, açılışı ise 2 Nisan 2016’da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı bir törenle gerçekleştirilmiştir. Böylece cami merkezli sosyal faaliyet alanlarını ihtiva eden Amerika Diyanet Merkezi, hem Türk vatandaşlarının hem de bölgede yaşayan diğer Müslüman toplulukların hizmetine sunulmuştur. Mimarı yapısı, sosyal tesisleri ve büyüklüğüyle ABD’deki en büyük İslam merkezi olma özelliğine de sahip olan merkez, hizmete girdiği günden itibaren bulunduğu bölgede Müslüman toplumunun buluştuğu merkez nokta haline gelmiştir.

CHP'ye yakın medya 1993 yılında açılışı için ilk adımı atılan merkezle ilgili çarpıtma ifadeler kullanarak Diyanet'i hedefe koymuştu.

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