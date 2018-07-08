Diyanet'ten 701 sayılı son KHK ihraç edilen personelin tam listesi

OHAL Kapsamında yayımlanan 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, Emniyet Genel Müdürlüğünden 8 bin 998, Diyanet İşleri Başkanlığından 240, Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan bin 52, Dışişleri Bakanlığından 38, İçiçleri Bakanlığından 31 kişi ihraç edildi.

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan ihraç edilen personelin tam listesi: