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Aktüel Diyanet’in Kudüs turu için son tarih 10 Aralık
Aktüel

Diyanet’in Kudüs turu için son tarih 10 Aralık

Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Kudüs turlarını, 4 Ocak 2022 itibarıyla tekrar düzenleyecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 11:17:00 -
Diyanet’in Kudüs turu için son tarih 10 Aralık

Diyanet İşleri Başkanlığının yazılı açıklamasına göre, ilk tur için son başvuru 10 Aralık 2021'e kadar yapılabilecek. 2022 yılı boyunca 37 tur düzenlenecek. "Üç gece dört gün" şeklinde gerçekleştirilecek ziyaretlerde, iki ayrı konaklama türü olacak. Her iki konaklama türünde de yolculara üç öğün yemek verilecek.

Katılımcılar için dini rehberliğin yanı sıra ziyaret yerleri konusunda bilgili, deneyimli personel görevlendirilecek.

Kudüs ziyaretlerine katılacaklara yönelik eğitim seminerleri düzenlenecek.

Tura katılanlar, ilgili makamlarca Kovid-19 salgını nedeniyle alınmış tüm tedbir ve kurallara uymakla yükümlü olacak. Yolculara seyahat sigortası da yapılacak.

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