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Gündem Diyaneti hedef alan ‘Kelime-i şehadet’ oyunu! Gerçek ortaya çıktı
Gündem

Diyaneti hedef alan ‘Kelime-i şehadet’ oyunu! Gerçek ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2024-09-15 16:20:00 -
Diyaneti hedef alan ‘Kelime-i şehadet’ oyunu! Gerçek ortaya çıktı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) “Diyanet İşleri Başkanı Kelime-i Şehadet’i eksik okudu” iddiası ile ilgili açıklama yaptı. Söz konusu görüntülerde Erbaş’ın konuşmasının arkası ve önünün kesildiği ortaya çıktı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile ilgili sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan iddiaları yalanladı.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sosyal medyada paylaşılan ve basın yayın organlarında habere konu olan bazı görüntülerle ilgili, ‘Diyanet İşleri Başkanı Kelime-i Şehadet’i eksik okudu’ iddiası doğru değildir.

Bahse konu görüntülerde, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın konuşmasının önü ve arkası kesilerek bağlamından koparıldığı tespit edilmiştir.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Yalova’da 6 Eylül 2024 tarihinde bir cami açılışında, ‘Camiler, Cenab-ı Hakkın isminin her zaman anıldığı, şehadetleri dinin temeli olan 'Eşhedü en lâ ilâhe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resûlullah' cümlelerinin yeryüzünü inlettiği yerlerdir’ ifadelerini kullanmıştır.

İfadelerden de anlaşılacağı üzere Erbaş, iddiaya konu cümleleri ezanda geçtiği haliyle telaffuz etmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.”

 

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Yorumlar

Fatih

Video kesilmeden yayınlansın o zaman şaibe ortadan kalksın

Zafer

Arapça bilmez keimeisahadet getiremez franzca bilirim diyor oda yalan avucunun h icine yazıyor rezil oluyor
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