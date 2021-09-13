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Medya Diyanet'e fetva kumpası! Bakın gözleri düşmanlıktan nasıl kararmış
Medya

Diyanet'e fetva kumpası! Bakın gözleri düşmanlıktan nasıl kararmış

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ezeli hasımları, kurdukları "fetva" kumpası ile tıynetlerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-13 23:58:00 - 2021-09-14 00:14:27
Diyanet'e fetva kumpası! Bakın gözleri düşmanlıktan nasıl kararmış

 Yeniakit.com.tr 

Her fırsatta Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef alan medya kuruluşları, akılalmaz bir kumpasla topyekün karalama kampanyası başlattı.

Bir vatandaş gibi soru gönderdiler

ANKA'dan Tamer Arda Erşin, "bir vatandaş" gibi, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'na yazı göndererek, açık büfe yemeklerin haram olup olmadığını sordu. Var olma amacı Müslümanlara dini konuda hizmet etmek olan Diyanet İşleri Başkanlığı, bu soruyu da bir vatandaştan geldiğini düşünerek cevapladı.

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından verilen cevapta "israf" vurgusu yapılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"İsraf, özellikle mal veya imkanları meşru olmayan amaçlar için saçıp savurmayı ifade eder. Dinen helal kabul edilen maddelerin günün icaplarına göre ihtiyaçtan fazla tüketimi haram veya mekruh sayılmıştır. Maddi ve manevi imkanları Allah’ın insanlara bağışladığı birer emanet sayan İslam dini, bunları Allah’ın rızasını kazanmaya ve insanlara mutluluk getirmeye elverişli yerlerde kullanmayı emreder. Sonuç olarak; Yüce Allah'ın kendisine mali yönden geniş imkân verdiği kimselerin, otellerdeki açık büfelerden, yemesi ve içmesi dinen helal olan şeylerden çeşit çeşit, aşırıya kaçmadan almaları helaldir ve israf sayılmaz."

Soru gelmeden "fetva" verilmiş yalanını ortaya attılar

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kendisine yöneltilen yazılı bir soruya cevabını çarpıtan Diyanet düşmanı medya, manşetlerinde Diyanet'in "otel fetvası" verdiğini duyurdu. Diyanet'i karalama kampanyasında birbiri ile yarışan medya kuruluşlarının haberleri şu şekilde oldu:

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