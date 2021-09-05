Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca kişi yurtlar hakkında araştırmaya başladı. KYK ve özel yurtlar hakkında araştırma yapanlar Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarını da inceliyor. Peki, hangi illerde Diyanet yurtları var?

Diyanet yurtları nerede var? Diyanet yurt ücretleri

Üniversite kayıt işlemleri 6-10 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler kayıt işlemleri öncesinde yurtları araştırmaya başladı. Pek çok öğrenci Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarına ne zaman başvuru yapılacağını merak ediyor. Diyanet yurtları başvuruları başladı. Adaylar, TDV yurt web sitesi üzerinden online başvuru yapabiliyor.

Diyanet yurtları erkek ve kız öğrencilere yönelik Türkiye’nin pek çok noktasında hizmet veriyor. Diyanet yurt ücretleri oda ve yurdun bulunduğu il ve ilçeye göre değişiklik gösteriyor.

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