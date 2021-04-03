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Oruç Diyanet Yozgat Ramazan imsakiye 2021|Yozgat sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Yozgat sabah ve akşam ezanı kaçta okunuyor?
Oruç

Diyanet Yozgat Ramazan imsakiye 2021|Yozgat sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Yozgat sabah ve akşam ezanı kaçta okunuyor?

Farz kılındığı günden beridir her yıl evlerimize bir misafir olarak gelen Ramazan-ı Şerifle birlikte kalpler huzur bulur ve Müslümanlar kardeşlik bağlarını güçlendirirler. Bu mübarek ayda Müslümanlar kıldıkları teravih namazlarıyla, Kur’an-ı Kerim tilavetleriyle, hatimlerle ve teheccüd namazlarıyla manevi bir iklime girerler. Peki, Yozgat sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Yozgat sabah ezanı ve akşam ezanı kaçta okunuyor?

Yeniakit Publisher
2021-04-03 16:28:00 -
Diyanet Yozgat Ramazan imsakiye 2021|Yozgat sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Yozgat sabah ve akşam ezanı kaçta okunuyor?

Mübarek üç ayların üçüncüsü olan Ramazan ayına girmemize sayılı günler kaldı. Bu sebeple vatandaşlar Ramazan orucunun başlangıç ve bitiş saatlerini araştırmakta. Her ilde değişen imsak ve iftar vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenmektedir. Peki, Yozgat sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Yozgat sabah ezanı ve akşam ezanı kaçta okunuyor? İşte merak edilen haberin detayları...

Ramazan ne zaman başlıyor 2021?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

Ramazan Bayramı ne zaman 2021?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Diyanet Yozgat İmsakiyesi 2021

Yozgat'ta ilk imsak 04.31'de ilk iftar 19.23'de olacak.

 

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