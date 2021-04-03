Diyanet Yozgat Ramazan imsakiye 2021|Yozgat sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Yozgat sabah ve akşam ezanı kaçta okunuyor?

Farz kılındığı günden beridir her yıl evlerimize bir misafir olarak gelen Ramazan-ı Şerifle birlikte kalpler huzur bulur ve Müslümanlar kardeşlik bağlarını güçlendirirler. Bu mübarek ayda Müslümanlar kıldıkları teravih namazlarıyla, Kur’an-ı Kerim tilavetleriyle, hatimlerle ve teheccüd namazlarıyla manevi bir iklime girerler. Peki, Yozgat sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Yozgat sabah ezanı ve akşam ezanı kaçta okunuyor?