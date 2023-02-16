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Gündem Diyanet yeni düzenlemeyi duyurdu
Gündem

Diyanet yeni düzenlemeyi duyurdu

Diyanet İşleri Başkanlığı, ülke genelindeki camilerde ve depremden etkilenen illerde 'Cuma namazı' ve 'Miraç Gecesi'ne yönelik düzenlemeye gidildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 19:59:00 -
Diyanet yeni düzenlemeyi duyurdu

Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla yarın, tüm camilerde ve depremden etkilenen illerdeki Cuma namazı kılınan açık alanlarda Cuma’dan önce Kur’an-ı Kerim okunup dua edilecek.

Cuma namazı sonrasında da tüm camilerde depremde vefat eden vatandaşlar için “Gıyabi Cenaze Namazı” kılınacak. Miraç Gecesi’nde de camilerin yanı sıra depremzedelerin toplu olarak barındıkları yerlerde Kur’an-ı Kerim ve dua programları icra edilecek.

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Yorumlar

5432

çok iyi olur keşke bu depremden dolayı değil hep olsa cuma günleri bir gelenek haline gelse sabahtan akşama kadar aralıksız kuran okunsa hutbe vaaz verilse bir tek cuma namazıyla sınırlı olmasa keşke mesela pazartesi
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