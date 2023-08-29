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Gündem Diyanet Yayınevi Bediuzzaman Hazretleri'nin Asa-yı Musa risalesini de basarak satışa sundu!
Gündem

Diyanet Yayınevi Bediuzzaman Hazretleri'nin Asa-yı Musa risalesini de basarak satışa sundu!

Yeniakit Publisher
2023-08-29 15:22:00 -
Diyanet Yayınevi Bediuzzaman Hazretleri'nin Asa-yı Musa risalesini de basarak satışa sundu!

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Bediuzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Asa-yı Musa adlı risalesi de basılarak satışa sunuldu.

Risale-i Nur Külliyatı’nın korunması ve basım yetkisinin Diyanet İşleri Başkanlığı’na verilmesinin ardından Diyanet'e bağlı yayınevlerinde basılan ve satışa sunulan Risale-i Nur Külliyatı’na ait eserlerin sayısı on oldu.

Asa-yı Musa risalesi de basılarak satışa sunuldu!

Bediüzzaman Hazretleri’nin eserlerinden Sözler, Mektubat, Mesnevi-i Nuriye, İşarat’ül İcaz, Uhuvvet Risalesi, İhlas Risalesi, Hastalar Risalesi, Küçük Sözler, “Ramazan, İktisat, Şükür” risalelerinden sonra Asa-yı Musa risalesi de basılarak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi tarafından satışa sunuldu.

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