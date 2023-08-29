Diyanet Yayınevi Bediuzzaman Hazretleri'nin Asa-yı Musa risalesini de basarak satışa sundu!
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Bediuzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Asa-yı Musa adlı risalesi de basılarak satışa sunuldu.
Risale-i Nur Külliyatı’nın korunması ve basım yetkisinin Diyanet İşleri Başkanlığı’na verilmesinin ardından Diyanet'e bağlı yayınevlerinde basılan ve satışa sunulan Risale-i Nur Külliyatı’na ait eserlerin sayısı on oldu.
Asa-yı Musa risalesi de basılarak satışa sunuldu!
Bediüzzaman Hazretleri’nin eserlerinden Sözler, Mektubat, Mesnevi-i Nuriye, İşarat’ül İcaz, Uhuvvet Risalesi, İhlas Risalesi, Hastalar Risalesi, Küçük Sözler, “Ramazan, İktisat, Şükür” risalelerinden sonra Asa-yı Musa risalesi de basılarak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi tarafından satışa sunuldu.
Gündem
"Kur’an sönmez ve söndürülemez güneş" Vefatının 58. sene-i devriyesinde Bediüzzaman ve Risale-i Nur
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Gündem
Risale-i Nur talebelerinden Mahmud Efendi Hazretleri için taziye mesajı! Hatim okumaya başladılar