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İSLAM

Diyanet vekalet kurbanlık fiyatları 2020

2020 Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu kapsamında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş açıklamalarda bulundu. Kardeşlik ve yardımlaşmanın bu dönemlerde daha da arttığını belirten Erbaş, bağış bedellerini açıkladı. Peki ama bu yıl, vekalet ile kurban kesmek isteyenler ne kadar bağış yapacak? Yurt içi ve yurt dışı vekalet kurban bedelleri ne kadar? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Yeniakit Publisher
2020-06-22 10:57:00 -
Diyanet vekalet kurbanlık fiyatları 2020

Diyanet İşleri Başkanlığı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu adı altında bir organizasyonla kurban bağışı yapmak isteyenlere destek oluyor.

"2020 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtmak için bir organizasyon gerçekleştirildi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş büyük bir konuşma yaparak organizasyonun detaylarını anlattı.

Erbaş; "İyilik hareketi" olarak adlandırdığı, vekaletle kurban organizasyonunun kardeşliğe, sevgiye ve yardımlaşmaya büyük bir katkısı olduğunu belirtti. Söz konusu yardımlaşmanın, koronavirüs sorunu ve büyük savaşların sonucunda daha da ihtiyaç haline geldiğinden söz etti. Kurbanların; bağış yapanların ismi tek tek okunup, gönüllülerin yardımıyla problem çıkmadan, İslami kurallara uygun şekilde kesildiğini belirtti.

Vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu için bu yıl; yurt içi 975 TL, yurt dışı 825 TL olarak belirlendi. Bağış yapmak isteyenler;

  • Anlaşmalı bankalardan
  • Mobil uygulamalardan
  • PTT şubelerinden 

bağışı Diyanet İşlerine ulaştırabilirler.

 

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