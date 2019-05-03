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Diyanet Vakfı’nın Sultanahmet’teki kitap fuarına skandal engelleme! İmamoğlu'ndan komik savunma

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Diyanet Vakfınca Sultanahmet Meydanı'nda kurulması planlanan ve her yıl düzenlenen kitap fuarına, emniyet, esnaf ve itfaiye karşı olduğunu iddia ederek izin verilmediğini söyleyerek komik bir savunma yaptı.

03 Mayıs 2019 Cuma 23:57
Diyanet Vakfı’nın Sultanahmet’teki kitap fuarına skandal engelleme! İmamoğlu'ndan komik savunma

CHP Belediye Başkanları Toplantısı için Ankara'ya gelen İmamaoğlu, Hacı Bayram Veli Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ramazan ayında Sultanahmet Meydanı'nda açılması planlanan Türkiye Kitap Fuarı'na izin verilmemesi tartışmalarına ilişkin soru üzerine İmamoğlu, İstanbul'da ramazana dönük olarak büyük hassasiyet taşıdıklarını söyledi. "Her manevi ortamda sıfır siyaset" anlayışına sahip olduklarını belirten İmamoğlu, 5 yıllık belediye başkanlığında da bu anlayışla hareket ettiğini söyledi. İmamoğlu, "Ramazan sofrasının siyaseti olmaz, ramazanla ilgili ortamların siyaseti olmaz." diye konuştu.

İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Geçmiş dönemden gelen yönetim, itfaiyenin, emniyetin Sultanahmet Meydanı'nda bu tarz fuar alanı kurulmasına karşı olduğunu söylediler. Özellikle oradaki esnafın bu tür kurulumların işlerine zarar verdiğini ilettiğini, toplumun orada sağlıklı bir şekilde buluşamadığı konusunda geniş tespitleri olduğunu söylediler. 'Ne öngörüyorsunuz?' dedim. 'Kurulması yanlış' dediler. 'O zaman kurmayın." dedim. Ben o anlamda hiç irade koymadım. 'Esnaf rahatsızsa, emniyet rahatsızsa, itfaiye rahatsızsa kurmayın' dedim. Ne diyorlarsa kabul ettim. Artı orada kurulacak olan, Diyanet Vakfı diye adlandırılıyor ama, orada yazan özel bir fuar şirketidir. Bana da yazısı gösterildi. Ben de 'Yönetime gönderin, yönetimin gerekli ve lüzumlu cevapları var, onlar versinler' dedim. Biz Diyanet Vakfıyla her türlü iş birliği yaparız. Diyanet kurumuyla da her türlü iş birliği yaparız. Aradaki özel şirkettir ve söylediğim gerekçelerden dolayı önceki yönetim, burada kurulmasının kesinlikle yanlış olduğu hakkında bize brifing verdi. Sebebi budur."

Ekrem İmamoğlu'nun makyajı döküldü!

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 23:57
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Türkiye Diyanet Vakfı
  4. Sultanahmet Meydanı
  5. İBB
  6. Türkiye Kitap Fuarı

YORUM YAZ

  • ttnttn32 dk önce
    bu daaa başlangıç. Tiyatral yüz, sevimli Palyaço maskeli katil. İnce çatlakları dolduran kurşun.
  • hacihaci37 dk önce
    Münafıklığın bir alameti
  • Neslihan Neslihan 39 dk önce
    Kitapların siyasetle ne alakası var
  • cihadcihad45 dk önce
    ne alaka esnaf satış yapıyo emniyete gelince işi zaten emniyeti sağlamak itfaiyeye gelince la itfaiye sanki dakka başı gece yangına gidiyo la hem bu kadar sıkışık biyer diyelimki öyle değil koca meydan itfaiyeyi aşağı sahile alın bu belediyeleri hiçbir partinin tekeline vermiycen valilikler yönetecek bağımsız meclis kontrol edecek bu kadar bu ne la ateisti gelir iti kopuğu yok istanbulu almış la sen oranın bi taşını alamazsın totoş
  • Remzi DanacıRemzi Danacı56 dk önce
    Bırakındabir kaç gün daha oyalansın
  • Takke Takke 1 sa önce
    Sizin takke düşüp kel görüleli 10 yıl oldu ne kadar ağladınız istanbuldan ne para kaldırmışsınız ki vazgeçemeyip her türlü yalana sarılıyorsunuz
  • AlperenAlperen1 sa önce
    Bak bak bak!!! Çakallıkta sınır yok

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