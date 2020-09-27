Diyanet TV'den çocuklar ve gençler için 23 yeni program

Diyanet TV’nin yeni yayın döneminin 21 Eylül’de başladığını hatırlatan Kurt, “Dünden bugüne devam eden, yeni yayın döneminde de sürecek olan ‘Diyanet’e Soralım’, ‘Yeni Güne Merhaba’ gibi programlarımız var. Bunlara ilaveten 23 yeni programla ekranımızı kuvvetlendirerek yeni yayın dönemine başladık” dedi.

“Çocuk yarışma programları hazırladık”

Kurt, toplumun tüm kesimlerine hitap eden yayınlar yaptıklarını belirterek, “Kanalımızda çocuk, genç, kadın ve ailelere yönelik yayınlarımız var. Bu sene, ‘Şeker Hoca’, ‘Harfl erin Köyü’ gibi çocuk programlarımıza yenilerini ekledik ve çocuklar için yarışma programları hazırladık. Bu yayın dönemine, gençlerimizin cami kültüründen nasiplenmelerine yönelik ‘Fatih Savaş Gençlerle Camide’ programını ekledik. Yine gençlere yönelik hadis dersleri programı da yayına başladı” diye konuştu.

Bilgilendirme çalışmaları

Kadın ve aile programlarının da yeni yayın döneminde devam ettiğini söyleyen Kurt, “Yeni başlayan ‘Adım Adım İnsan’ adlı programımız aileye, çocuğa, insana dair bir program. İnsanın yaşam boyunca karşılaşabileceği sorun ve sıkıntıları anlatan bir program” bilgisini paylaştı. Kurt, Kovid-19 salgını sürecinde vatandaşların bilgilendirilmesinin önemine işaret ederek, “Kanalımızdaki hem sağlık hem de kuşak programlarında, vatandaşlarımızı pandemi sürecine yönelik bilinçlendirme, bilgilendirme çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda işin uzmanı olan Bilim Kurulu üyelerini, sağlıkçı hocalarımızı kanalımıza çıkartmanın yanında tedbir alma, kul hakkına girmeden gerekli hususlara dikkat etme konusunda da vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.