Diyanet sözleşmeli personel alım sözlü sınavı ne zaman yapılacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı Taşra Teşkilatında münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, öğrenim durumu ve adedi belirtilen sözleşmeli pozisyonlara; 2018 yılı KPSS puan sırası esas alınarak her bir grup için tabloda belirtilen boş pozisyon sayısının 3 (üç) katı sözlü sınava çağrılacak adaylar arasından sınav sonucu başarı sırasına göre 4-B sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, İmam-hatip ve Müezzin kayyım alınacaktır. Diyanet sözleşmeli personel alımı için başvurular 12-27 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılmıştı.

Diyanet sözleşmeli personel alımı sözlü sınav giriş belgeleri

2020 Yılı 4-B Sözleşmeli (KKÖ, İ-H, M-K) Alımı Sınavına başvuran adaylardan sözlü sınava katılmaya hak kazananlar, “Sınav Giriş Belgesi”ni “sinav.diyanet.gov.tr​" adresinden alabileceklerdir. Adaylar, “Sınav Giriş Belgesi” ve T.C. Kimlik No’lu kimlik belgelerinden (nüfus cüzdanı, Kimlik Belgesi, pasaport) biri ile birlikte sınav giriş belgesinde belirtilen sınav tarihi ve sınav merkezinde saat 08:30’da hazır bulunacaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı ve pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

Diyanet sözleşmeli personel tercih ve yerleştirmeleri nasıl yapılacak?

Sınav sonucu yerleştirmesi yapılanlar, üç yıl süreyle başka bir yere atanamayacaktır. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde istihdam edilenlerin eşleri bu personele tabidir.

Sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde bulundukları yerde aynı unvandaki kadrolara atanacaktır. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapmak zorundadır.

İlahiyat Fakültesi grubunda Kur'an kursu öğreticisi unvanında yerleşmeye hak kazananlar, 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarında istihdam edilecektir.

Tercih ve yerleştirme işlemlerine ilişkin diğer hususlar daha sonra ilan edilecektir.