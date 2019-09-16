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Diyanet-Sen’den birlik ve beraberlik yemeği

Sen temsilciliği tarafından birlik ve beraberlik yemek düzenlendi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 16:45
Diyanet-Sen’den birlik ve beraberlik yemeği

Sen temsilciliği tarafından birlik ve beraberlik yemek düzenlendi.


İlçedeki bir restoranda düzenlenen yemeğe Diyanet- Sen Muş Şube Başkanı Ferzende Aras, Diyanet-Sen Malazgirt Temsilcisi Abdurahman Sever, müftülük personeli ve Diyanet-Sen üyeleri katıldı. İlçe vaizlerinin yemek duasından sonra Diyanet- Sen Malazgirt İlçe Temsilcisi Abdurahman Sever, teşekkür konuşması yaptı. Sever, "Bugün Muş’tan gelerek birlik beraberlik yemeğimize katılan Diyanet- Sen Muş Şube Başkanı Ferzende Aras Hocamız ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederim. Dolayısıyla birlik ve beraberlik vesile olan her program güzeldir. Sendikalarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın görevi zaten birlik ve beraberlik, bu da en güzel şekilde ortaya konuldu. Tüm sendika üyelerimize afiyet olsun, hayırlı günler diliyorum" dedi.


Diyanet- Sen Muş Şube Başkanı Ferzende Aras ise, “Bugün bizleri Malazgirt’te davet eden başta sendika temsilcimiz ve tüm sendika üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Çok anlamlı bir program oldu. Tarihi ilçemizde görev yapan sendika üyelerimizin sorun ve sıkıntılarını dinledik. Burada yoğun bir katılım olduğunu gördük. Bu da bizleri hayli memnun etti. Birlik beraberliğin en güzel örneğini yaşadık. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin. Değerli meslektaşlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 16:45
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