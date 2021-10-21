Diyanet, sapkınların ilişkisini normalleştirenlerin hedefinde! Laikçi medyada ‘baldız, zina ve fetva’ sahtekarlığı

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Her türlü ahlaki değerin hiçe sayıldığı solak mahallenin yalan makinası haber organlarından laikçi Cumhuriyet gazetesi, haddineymiş gibi Din İşleri Yüksek Kurulu’nun verdiği bir fetvayı çarpıtarak skandal bir iddia ortaya attı.

Milli ve manevi değerlerle uzaktan yakından alakası olmayan Cumhuriyet, Müslümanları da kendileri gibi ahlaksız zannederek servis ettiği skandal haberinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın en yüksek karar ve danışma organı olan Din İşleri Yüksek Kurulu’nun “Baldızıyla zina eden kişinin hanımı boş olur mu” sorusuna verdiği cevabı çarpıttı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın en yüksek karar ve danışma organı olan Din İşleri Yüksek Kurulu’nun hazırladığı "Fetvalar" kitabında “Baldızıyla zina eden kişinin hanımı boş olur mu” sorusuna “Zina büyük günahlardan olmakla beraber eşlerden birinin zina etmesi, nikâhlarına zarar vermez” cevabı verildi. Gerekçe olarak da “Baldızla yapılan zinanın nikâhı sona erdirmemesi, baldızla olan evlenme yasağının ebedi değil geçici olmasından kaynaklanmaktadır” denildi.

Nikâha zarar vermez

Kuran’da, zinaya ilişkin “Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, bir hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur” buyrulduğu aktarılan fetvada, “Bu sebeple zina büyük günahlardan olmakla beraber eşlerden birinin zina etmesi, bu fiili helal görmedikçe nikâhlarına zarar vermez” denildi. “Baldızıyla zina eden kişinin büyük günah işlemiş olduğu için mutlaka tövbe etmesi gerektiği” kaydedilen fetvada, nikâhın düşmeme gerekçesi olarak da “Baldızla yapılan zinanın nikâhı sona erdirmemesi, baldızla olan evlenme yasağının ebedi değil geçici olmasından kaynaklanmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Zina ayrı, nikahın bozulması ayrı

Ancak nikah nedir zina nedir gibi bir derdi olmayan laikçi Cumhuriyet, konuyu “Diyanet baldız ile zinaya onay verdi” bakış açısıyla lanse etti.

İslami değerlere yabancı olan laikçi gazete, verilen fetvada "Büyük günah" denilen baldız ile zinanın nikahı ortadan kaldırmadığının belirtilmesini gözardı ederek, baldızla zinaya fetva verilmiş gibi algı oluşturarak sahtekarlık yaptı.

Kendi sapkınlıkları boylarını aştı

Müslüman mahallesinde ahlak bekçisi kesilen laikçi solak medya, kendi mahallelerindeki ahlaksızlara ise göz yummakla kalmayıp, üstüne destek de veriyor.

2017 yılında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren solak mahallenin bilinen isimlerinden oyun yazarı ve gazeteci Refik Erduran, boşandığı üçüncü eşinin kızıyla evlenip bir de ikiz bebek sahibi olmuştu. Ancak o dönemde üvey kızıyla evlenen Erduran’a ne Cumhuriyet ne de diğer solak gazeteler tepki göstermişti.

Kendi sapkın ahlaki anlayışlarını görmeyip, Müslümanlara ahlak dersi vermeye kalkışan solakların haddini bilmezliği ‘pes’ dedirtti. Baldız ile zina meselesini kendi çarpık bakış açısıyla yorumlayan solak medyanın, son yıllarda toplumda meşrulaştırulmaya çalışılan erkek erkeğe, kız kıza sapkın ilişkilere verdikleri destek ise herkesçe biliniyor.

Zinanın cezası ölüm

Öte yandan dinden bihaber olan laikçilerin iddiasının aksine, İslam’da evliyken zina etmenin cezası ölüm. Prof. Dr. Cevat Akşit, zina eden evli bir erkeğin ve kadının cezasının dinen ölüm olduğunu, bekar ise sopa cezası ile cezalandırılması gerektiğini belirtmişti.

Geçtiğimiz yıllarda bir televizyon programında izleyici soruları üzerine evlilik, aldatma, zinayla ilgili tavsiyede bulunan Akşit, şunları söylemişti;

(Resmi boşanmada imam nikâhı ne oluyor?) Bir insan karısına ‘boş ol’ dediyse nikâh kalmaz. Bu aşamadan itibaren üç âdet görünceye kadar kadın kocasına halen bağlıdır. Yani başkasıyla nikâh tutmaz. Dinen zina olur.

(Başımdan zina geçti. Nasıl arınırım?) Allah’ın affetmeyeceği günah yok. Evli kişinin zina etmesi durumunda din uygulanacak olsa ölüm. Kadının da erkeğin de. Bekâr ise ölüm değil ama sopa yer.