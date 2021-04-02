Diyanet Şanlıurfa Ramazan imsakiye 2021| Şanlıurfa sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Şanlıurfa sabah ezanı ve akşam ezanı kaçta okunuyor?
Ramazan ayının gelmesine sayılı günler kaldı. Ramazan ayı ibadet ve nefsi terbiye etme ayıdır. Peygamber Efendimiz (s.a.v) bir hadisi şerifinde “Mübarek Ramazan Ayı size geldi. Yüce Allah’ta bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda sema(cennet) kapıları açılır, cehennem kapıları ise kapanır ve şeytanların azgınları bağlanır.” (Nesai, Sıyam,5) buyurmuştur. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor Şanlıurfa imsak ve iftar vakitleri nelerdir?
Ramazan ayında oruç tutarak kendimizi terbiye etmeye çalışırız. Oruçla irademiz daha kuvvetli hale gelir. Oruç hakkında İbni Mace eserinde "Oruç sabrın yarısıdır.” hadisinin rivayetini yapmıştır. Peki, oruç ne zaman başlayacak ve sahur ve iftar vakitleri ne zaman? İşte merak edilen haberin devamı…
Ramazan ne zaman başlıyor 2021?
Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.
Ramazan Bayramı ne zaman 2021?
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
Diyanet Şanlıurfa İmsakiyesi 2021
Şanlıurfa'da ilk imsak 04.22'de ilk iftar 19.04'de olacak.