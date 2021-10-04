Diyanet personel alımları var m? Diyanet yeni personel alım ilanı yayınladı mı?

Diyanet personel alımı başvuruları ile ilgili araştırmalar hızlandı. Geçtiğimiz yıl Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 12 Ekim’de başlayan diyanet imam, müezzin, kayyım ve Kur’an kursu öğreticisi başvuruları 27 Ekim’de sona ermişti. Diyanet işleri başkanlığı en son personel alımı ile ilgili ilan yayınladı ancak, alımların ne zaman yapılacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Diyanet 2022 yılında personel alımı yapacağı tahmin edilmekte.

Diyanet personel alım şartları neler?

Diyanet İşleri Başkanlığı geçtiğimiz yıl alımını gerçekleştirdiği diyanet imam, müezzin, kayyım ve Kur’an kursu öğreticisi için şu şartları açıklamıştı.

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

3. Unvan gruplarına göre 20/10/2020 tarihi itibariyle tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip olmak,

4. 2018 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

5. Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

6. Kur'an kursu öğreticiliği için bayan olmak,

7. Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

8. Halen Başkanlığımız teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,

• Her aday sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.

• Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına

İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

Diyanet personel alım başvuruları nereden yapılacak?

1. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından “sinav.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacaktır.

2. Müracaat işlemleri açıklanan tarihleri arasında yapılacaktır.

3. Adayların mezuniyet durumları elektronik ortamda tespit edilecektir. Üniversite ve orta öğretim bilgileri ilgili kurumların elektronik ortamlarında bulunmayan adaylar, mezuniyet

bilgilerini bu kurumlar aracılığıyla kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

4. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

5. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

6. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.