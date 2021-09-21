Diyanet personel alımları başladı mı? Diyanet hangi branşta alım yapıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı yapıyor. En az lise veya dengi okul mezunu olanların başvuracağı diyanet alımları için görevlendirme taşra teşkilatlarında yapılacak. Diyanet yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapacak. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru tarihi, diyanet alımları başvuru şartları ile diyanet personel alımları yazılı ve sözlü sınavı şartlarına ilişkin detaylar…

Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında görev yapacak 170 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni elemanı alımı yapacağını aşağıdaki ilanla duyurdu İşte Diyanet tarafından yayınlanan personel alımı ilan detayları.

Diyanet personel alım ilanı

1. Halen Başkanlık Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca çalışıyor olmak,

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68 inci maddesinin (B) bendi kapsamındaki kadrolara atanabilmek için söz konusu bentte belirtilen hizmet süresine sahip olmak ve görevde yükselmeye tabi kadrolar için Başkanlıkta atanabileceği kadronun alt görevlerinin birinde (sözleşmeli, vekâleten ve geçici görevlendirme süreleri dâhil olmak üzere) çalışmış olmak,

3. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

4. Başkanlık teşkilatında en az 2 (iki) yıl görev yapmış olmak,

5. Başkanlığımızca ya da ilgili kuruluşlarca düzenlenen bilgisayar işletmenliği veya bilgisayar kullanma eğitiminde başarılı olduğuna ilişkin belge ya da sertifikaya sahip olmak,

6. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin “Eşdeğer kadrolar” başlıklı 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan altıncı veya yedinci kademedeki unvanlarda çalışıyor olmak ve diğer kademelerdeki unvanlarda müktesebi bulunmamak.

* Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da bu sınavlara başvuruda bulunabilir.

* Görev süreleri ve görevlendirme olarak çalışılan sürelerin hesaplanmasında DİBBYS (İKYS) verileri dikkate alınacağından başvuruda bulunacak personelin bu süreleri bağlı bulunduğu birimlere müracaat ederek DİBBYS (İKYS) programına işletmesi gerekmektedir. DİBBYS (İKYS) programına işlenmemiş çalışma ve görevlendirme süreleri dikkate alınmayacaktır.

Diyanet alım başvuruları ne zaman?

1. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 27.09.2021- 11.10.2021 (saat 23:59) tarihleri arasında DİBBYS Programı üzerinden “https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav” yapılacaktır.

2. Başvuru işlemini gerçekleştiren adayların, daha sonra sınavın yazılı aşaması için 110 TL sınav ücreti ödemeleri gerekmektedir.

3. Ödeme işlemi, “sinavodeme.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden sadece kredi kartı veya banka/bankomat kartı ile gerçekleştirilecektir.

4. Adayların sınav ücretini ödeyebilmeleri için öncelikle DİBBYS Programı üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Sınav ücretini yatıran adayların başvuruları sistem tarafından otomatik olarak onaylanacaktır.

5. Sınav başvuru ücretini belirlenen süre içerisinde yatırmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek ve bu durumdaki adaylar sınava katılamayacaktır.

6. Sınav şartlarına ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolünde DİBBYS (İKYS) verileri dikkate alınacağından adayların, başvuru yapmadan önce İKYS verilerini kontrol ederek eksik bilgi ve belgelerini İKYS’ye işletmeleri/tanımlatmalarıgerekmektedir. Başvuru sırasında adaylardan ayrıca bir belge talep edilmeyecektir.

7. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

8. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

9. Başvuru şartlarını taşımayan, duyuruda belirtilen şekilde başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen/giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan adaylara ücret iadesi yapılmayacaktır.

10.Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

“Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından “https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav” adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

Diyanet alımı yazılı ve sözlü sınavla mı?

1. Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.

2. Yazılı sınav tarihi başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından, sözlü sınav tarihi yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve sözlü sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra ilan edilecektir.

3. Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınavhakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

4. Adaylar yazılı ve sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.

5. Sınavın yazılı aşaması Ankara’da yapılacaktır.

6. Yazılı sınav konuları, bu duyurunun “YAZILI SINAV KONULARI” başlığında belirtilmiştir.

7. Yazılı sınav çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır. Adaylara sınavda 50 (elli) soru yöneltilecektir. Sınavda yer alacak her soru, puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

8. Yazılı sınavda hatalı sorular çıkması durumunda bu sorular adaylar lehine doğru kabul edilecektir.

9. Yazılı sınavda başarılı olanlardan puan üstünlüğüne göre ilan edilen kadro sayısının 5 (beş) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

10. Adaylar, sözlü sınavda aşağıdaki konulardan değerlendirileceklerdir.

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan).