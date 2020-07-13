Diyanet personel alımı son dakika Kuran kursu öğreticisi imam müezzin alım şartları

Diyanet personel alımları. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, personel alımı müjdesi verdi. Ali Erbaş yaptığı açıklamada Maliye Bakanlığı ile diğer bakanlıklardan izin beklediklerini, personel alımı izninin çıkmasının ardındna 2020 yılı için sınav ilanına çıkacaklarını söyledi. Ali Erbaş yaptığı açıklamada personel alımı için hazırlıkların tamamlandığını ve iznin çıkması durumunda hemen personel alımı yapacaklarının müjdesini verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı 'nın 9 bin 500 personel alımı için ilgili bakanlığın onay vermesi durumunda önümüzdeki haftalarda ilana çıkması bekleniyor.

Diyanet personel alım başvuru şartları

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

3. Unvan gruplarına göre; İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Meslek Yüksek Okulu, İlahiyat Önlisans veya İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak, (Müezzin-kayyım unvanına başvuracak lise mezunları için hafızlık belgesine sahip olmak)

4. KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124; önlisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak,

5. Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

6. Kur'an kursu öğreticiliği için bayan olmak,

7. Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

8. Halen Başkanlığımız teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,

Her aday sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.

Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.