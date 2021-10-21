Diyanet personel alımı hangi branşlarda olacak? 2021 diyanet personel alımı hangi alanda olacak?

2021 KPSS sınavına giren adayların meraklı gözlerle beklediği diyanet personel alımı başvuruları için açıklama geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124, önlisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olanlar arasında 7 bin 800 sözleşeli personel alımı yapacak.

2021 diyanet personel alımı hangi alanda olacak?

2021 Diyanet personel alımı hangi branşlarda olacak? Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 1500 Kur'an kursu öğreticisi, 5 bin 600 imam hatip ve 700 müezzin kayyım olmak üzere 7 bin 800 sözleşmeli personel alınacak.

Diyanet Kur'an kursu öğreticisi, imam, müezzin başvurusu ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 sözleşmeli personel alımı başvuru tarihi de DİB bünyesinde görev almak isteyen ve Kur'an kursu öğreticisi, imam, müezzin-kayyım başvurusunda bulanacalar tarafından merak ediliyor. Diyanet sözleşmeli personel alımı başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 8-22 Kasım tarihleri arasında "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi/" internet adresi üzerinden sınav başvuru programı aracılığıyla müracaatta bulunacak. Formu dolduran adaylar, sınav başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne 8-22 Kasım 08.30-16.30 saatleri arasında şahsen müracaat edecek. Alımlara ilişkin detaylı bilgiye, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinden ulaşılabilecek.