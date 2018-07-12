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Diyanet kurban fiyatlarını açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı kurban fiyatlarına göre yurt içi kurban bedeli 850 TL, yurt dışı kurban bedeli ise 625 TL olarak belirlendi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 10:46
Diyanet kurban fiyatlarını açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı'ndan yapılan son dakika açıklamasında yurt içi kurban kesim bedelinin 850 lira, yurt dışı kurban kesim bedelinin ise 625 lira olduğu ifade edildi.

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Kurbanlık fiyatları enflasyona paralel olarak yüzde 10'un üzerinde zamlanacak. 2018 yılının en düşük büyükbaş kurbanlık fiyatının 7000, en düşük küçükbaş kurbanlık fiyatının ise 1.000 TL olması öngörülüyor. Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, hayvan üreticisinin enflasyonun üzerinde bir zamla satışa çıkmasının muhtemel olduğunu belirterek ağustos ayındaki kurun belirleyici olacağını söyledi.

Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, bu yıl kurbanlık kesimi için ülke genelinde yeterince hayvan olduğunu, dolayısıyla et fiyatlarının artmasını gerektirecek bir durum olmadığını söyledi.

Zincir marketlerin de gelecek talebi karşılamak için şimdiden kurban satışına başladığının altını çizen Tunç, özellikle İstanbul'da Kurban Bayramı'na 10 gün kala satışların hareketlendiğini ve rakamların semtlere göre bile değişkenlik gösterdiğini ifade etti.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 10:46
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  2. EKONOMİ Haberleri
  3. EKONOMİ

YORUM YAZ

  • admygc_55@hotmail.com[email protected]4 sa önce
    Mümin kardeş diyanete baş vur
  • MüminMümin6 sa önce
    Ya kardeşim nerede bu 850 Tl Kurbanlık birtane Bağış yapıyım birde kendime alayım.Diyanet bizede yardımcı oluver Allah rızası için.
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