Diyanet kurban bağışı nasıl yapılır?
Diyanet kurban bağışı nasıl yapılır? Vekalet yoluyla kurban kesme vazifesini yerine getirmek isteyenler vekaletle kurbanlık fiiyatlarını merak ediyordu. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2020 vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini açıkladı. Peki, vekaletle Diyanet kurban bağışı nasıl yapılır?
Diyanet İşleri Başkanlığı 1993 yılından beri vekaletle kurban kesim organizasyonu gerçekleştiriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre Türkiye Diyanet Vakfına verilen vekaletle geçtiğimiz yıl 453 bin 560 hisse kurban yurt içinde il ve ilçeler olmak üzere 424 kesim noktasında, yurt dışında 149 ülkenin 423 bölgesinde görevli ve gönüllülerle kesilip, ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2020 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 975 lira, yurt dışında 825 lira olarak belirlendiğini açıkladı.