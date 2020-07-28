Diyanet Kur'an Kursu öğreticisi alımları son dakika Diyanet personel alımı

Diyanet personel alımları son dakika haberi: Siirt Müftülüğü hafızlık eğitimi kategorisinde görevlendirmek üzere ek ders ücreti karşılığında geçici Kur'an Kursu öğreticisi alacağını duyurdu. Siirt Müftülüğü hafızlık eğitimi kategorisinde görevlendirmek üzere ek ders ücreti karşılığında geçici Kur'an Kursu öğreticisi alacağını duyurdu. Siirt Müftülüğünden yapılan Kur'an Kursu öğreticisi alımı duyurusu şöyle:

Diyanet Kur'an Kursu öğreticisi alımı başvuru şartları neler?

I- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5. maddesinin (b) bendinde belirtilen "Ortak Nitelik” şartını taşımak,

2-En az imam Hatip Lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olmak,

3- Kur'an kursu öğreticiliği yapmaya engeli bulunmamak,

4-2018 yılı KPSS (DHBT) sınavından 60 ve üzeri puan almış olmak,

5- Örgün Eğitimde Öğrenci Olmamak.

Diyanet Kur'an Kursu öğreticisi alımı başvuru belgeleri neler?

I- Dilekçe,

T.C. Kimlik nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi, En son öğrenim durumunu gösterir belge/diploma fotokopisi, 4-2018 yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi,

5- Varsa Hafızlık belgesi fotokopisi,

Diyanet Kur'an Kursu öğreticisi alımı başvuru tarihleri

I. Şartları tutan ve başvuru yapmak isteyen adayların 17.07.2020 tarihinden itibaren,

30.07.2020 tarihi mesai bitimine kadar istenen belgelerle birlikte görev almak istedikleri İl veya İlçe Müftülüğüne müracaat edeceklerdir.

Belgeleri eksik olanların kayıt ve müracaatları kabul edilmeyecektir.

Beliytjlen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş olacaklardır.

Adaylar sınava gelirken kimlik belgelerini yanında bulunduracaklardır. Kimlik Belgesini yanında getirmeyenler kesinlikle sınava alınmayacaktır.

5.Mülakatta başarılı sayılmak için en az 70 puan alınması gerekmektedir.

6.Sınav sonuçları başarı sırasına göre www.siirt.diyanet.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, tebligat mahiyetindedir.

Görevlendirmeler mülakatta en yüksek puan alandan başlamak suretiyle yapılacak olup, puanların eşit olması halinde sırayla KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, hafız olana, eğitim düzeyi yüksek olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

Sınav işlemleri süresince adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görevlendirme yapılması halinde de görevle ilişiği kesilecektir.

İl ve İlçe Müftülükleri adayların tercihlerine göre puan sıkılaması esas alınması suretiyle görevlendirme yapacaklardır.

Bu sınav için yapılacak müracaatlar ve sınav sonucu oluşturulacak başarı listesi sadece "2020 Yılı Hafız Kur'an Kursu Geçici Öğretici Görevlendirmesi” yapmak üzere Kuran Kursları için geçerli olacaktır.

II. Sırası gelip teklif edilen görevi istemeyenler, ancak dilekçe ile feragat edebileceklerdir. Feragat edenlere ayrıca ikinci bir hak tanınmayacaktır.

Mülakat Sınavı 04.08.2020 tarihinden itibaren Siirt İl Müftülü* ünde a ılacaktır.

İnternet sitemizde ilan edilen duyurular ilgililere tebligat mahiyetindedir. İsteklilere ilanen duyurulur.