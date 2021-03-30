Diyanet Konya Ramazan imsakiye 2021|Konya sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Konya sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?
Ramazan ayının ve orucun faziletiyle ilgili Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu; "Oruçlu için iki sevinç vardır: Biri, orucu açtığı zamanki sevincidir; diğeri de Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir." Bu sebeplerden dolayı Ramazan ayını oruçlu geçirmek isteyen Konyalılar, oruç tutmaya başlayacakları zamanı ve orucu açacakları zamanı merak ediyor. Peki, Konya sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Konya sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?
Peygamber Efendimiz (s.a.v) “İşte bereket ayı olan Ramazan geldi. Artık Allah'ın rahmeti sizi kuşatır. O ayda yeryüzünde bol bol rahmet iner. Günahlar affedilir, dualar kabul olunur. Allah sizin iyilik ve ibadette yarışmanıza bakar da, bununla meleklerine karlı iftihar eder. “ buyurmuştur. Bu sebeple günahlarının affedilmesini ümit eden Müslümanlar, Ramazan ayını fırsat bilip tövbe ederler. Peki, Ramazan ayı ne zaman ve Konya ilk imsak ve iftar saatler nelerdir? İşte merak edilen soruların cevabı…
2021 Ramazan ne zaman başlıyor?
Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.
2021 Ramazan Bayramı ne zaman?
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
Diyanet Konya İmsakiyesi 2021
Konya'da ilk imsak 04.45'de ilk iftar 19.30'da olacak.