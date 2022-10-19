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Gündem 'Diyanet kapatılmalı’ sözlerinin cezası kesildi
Gündem

'Diyanet kapatılmalı’ sözlerinin cezası kesildi

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Tele 1 yayınlarını 3 gün süreyle durdurdu. 6112 sayılı Yasa gereği karar alan RTÜK, ilerleyen 1 yıl içinde aynı ihlalin tekrarı halinde Tele 1’in yayın lisansını iptal edebilecek.

Yeniakit Publisher
2022-10-19 16:23:00 -
'Diyanet kapatılmalı’ sözlerinin cezası kesildi

Yeni Akit  Ankara

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, haftalık olağan toplantısında Tele 1 hakkında hazırlanan izleme raporunu görüştü. Enver Aysever’in sunduğu “Ayrıntılar” programını inceleyen Üst Kurul, yayın konuğu Sera Kadıgil’in, “Orada Diyanet diye bir kurum var… Bir mezhebin kara propagandasını yapmak için kullanılan bir kuruma biz milyarlar ödüyoruz ya. Bütçe görüşmelerinde benim en delirdiğim şey bu. Diyanet bu hâliyle bir dinî kurum falan değil, bir siyasal İslamcı gereçtir ve kapatılmalıdır.” sözlerini değerlendirdi. Söz konusu yayın nedeniyle Tele 1’in 6112 Sayılı Yasanın 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Yayın hizmetleri,… Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz.”hükmünü ihlal ettiği kanaatine varan RTÜK, yayıncı kuruluşa 3 gün yayın durdurma ve idari para cezası verilmesine karar verdi.
Karar, Yasa gereği bir yıl içinde Tele 1 hakkında daha önce aynı ceza bendinden verilen başka bir yaptırım üzerine alındı.

Tele 1’in bu karardan sonra 1 yıl içinde aynı ihlali tekrarlaması durumunda ise RTÜK, yayıncı kuruluşun lisansını iptal edebilecek.

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