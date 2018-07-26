Diyanet İşleri Başkanlığının tabelası değiştirildi
Diyanet İşleri Başkanlığının tabelası, kurumun Cumhurbaşkanlığına bağlanması sebebiyle "T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı" olarak değiştirildi.26 Temmuz 2018 Perşembe 17:17
Diyanet İşleri Başkanlığının tabelası, "T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı" olarak değiştirildi.
Başkanlığın Cumhurbaşkanlığına bağlı faaliyet gösterme kararı, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkındaki 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.
Bu kapsamda, Diyanet İşleri Başkanlığının tabelası "T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı" oldu.
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