Diyanet İşleri Başkanlığı uzman yardımcıları alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı, Merkez Teşkilatında münhal bulunan; sınıfı, kadro derecesi, puan türü ve adedi ilanla belirtilen Din İşleri Yüksek Kurulu uzman yardımcısı kadrolarına atama yapmak için yarışma sınavı yapacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 01.11.2021- 15.11.2021 (saat 16:30) tarihleri arasında DİBBYS Programı üzerinden “https://dibbys.diyanet.gov.tr/ IKYS/Sinav” yapılacaktır.
-Başvuru yapan adaylar arasından KPSS puan sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının 20 (yirmi) katına giren adaylar 18.11.2021 - 22.11.2021 (saat 23:59:59’a kadar) tarihleri arasında 110 (yüz on) TL sınav başvuru ücreti ödemesi yapacaklardır. Ödeme işlemi, “sinavodeme.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden sadece kredi kartı veya banka/bankomat kartı ile gerçekleştirilecektir.
-Sınav başvuru ücretini belirlenen süre içerisinde yatırmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek ve bu durumdaki adaylar sınava katılamayacaktır.
-Adaylar, başvuru ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde özgeçmişlerini yazacaklardır.
-Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayların kendileri sorumlu olacaktır.
-Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
-Başvuru şartlarını taşımayan, duyuruda belirtilen şekilde başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen/giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan adaylara ücret iadesi yapılmayacaktır.
-Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
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