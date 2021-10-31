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Ekonomi Diyanet İşleri Başkanlığı uzman yardımcıları alacak
Ekonomi

Diyanet İşleri Başkanlığı uzman yardımcıları alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, Merkez Teşkilatında münhal bulunan; sınıfı, kadro derecesi, puan türü ve adedi ilanla belirtilen Din İşleri Yüksek Kurulu uzman yardımcısı kadrolarına atama yapmak için yarışma sınavı yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 13:55:00 -
Diyanet İşleri Başkanlığı uzman yardımcıları alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 01.11.2021- 15.11.2021 (saat 16:30) tarihleri arasında DİBBYS Programı üzerinden “https://dibbys.diyanet.gov.tr/ IKYS/Sinav” yapılacaktır.

-Başvuru  yapan  adaylar  arasından  KPSS  puan  sırasına  göre  atama  yapılacak  kadro sayısının 20 (yirmi) katına giren adaylar 18.11.2021 - 22.11.2021 (saat 23:59:59’a kadar) tarihleri arasında   110   (yüz   on)   TL   sınav   başvuru   ücreti   ödemesi   yapacaklardır.   Ödeme   işlemi, “sinavodeme.diyanet.gov.tr”  adresi  üzerinden  sadece  kredi  kartı  veya  banka/bankomat  kartı  ile gerçekleştirilecektir.

-Sınav  başvuru  ücretini  belirlenen  süre  içerisinde  yatırmayan  adayların  başvuruları kabul edilmeyecek ve bu durumdaki adaylar sınava katılamayacaktır.

-Adaylar,    başvuru    ekranındaki    ilgili    alana   1000   karakteri    aşmayacak   şekilde özgeçmişlerini yazacaklardır.

-Başvuru  işlemlerinin  hatasız,  eksiksiz  ve  duyuruda  belirtilen  hususlara  uygun  olarak yapılmasından adayların kendileri sorumlu olacaktır.

-Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

-Başvuru  şartlarını  taşımayan,  duyuruda  belirtilen  şekilde  başvurusunu  yapmayan, başvurusu  geçersiz  sayılan,  sınava  girmeyen/giremeyen,  sınava  alınmayan,  sınavdan  çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan adaylara ücret iadesi yapılmayacaktır.

-Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

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