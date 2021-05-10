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Ekonomi Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı sözlü sınav tarihi | Diyanet alımları KPSS puanı 2021
Ekonomi

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı sözlü sınav tarihi | Diyanet alımları KPSS puanı 2021

Diyanet DHBT sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra, diyanet bünyesinde iş başvurusu yapacaklar, Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımlarını merak ediyordu. DHBT sonuçlarından sonra diyanet alımı ne zaman yapacak? Diyanet alım yapacak mı 2021? Diyanet alımı ne zaman olacak? gibi sorular da yine adaylar tarafından sık sık sorulmaktaydı. Diyanetten beklenen alım iş ilanı haberi geldi. Peki diyanet personel alımları ne zaman? 2021 diyanet personel alımı başvuru şartları neler? Diyanet hangi branşta personel alacak? İşte diyanet alım haberleri.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 09:03:00 -
Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı sözlü sınav tarihi | Diyanet alımları KPSS puanı 2021

Diyanet 2020 yılı cami rehberi alımı KPSS puanı kaç? Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesinde 2020 yılı cami rehberi alımı sözlü sınav yeri ve sınav tarihine ilişkin açıklama yapıldı. İşte detaylar…

Diyanet 2020 Yılı Cami Rehberi Alımı Sınavı'na başvuru yapan adaylardan KPSS puan sırasına göre ilan edilen kadro sayısının üç katına girerek sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar “Sınav Giriş Belgesi"ni, kullanıcı hesapları ile giriş yapacakları diyanet DİBBYS programındaki sinav.diyanet.gov.tr adresinden alabileceklerdir.

Adaylar, “Sınav Giriş Belgesi" ve T.C. Kimlik No'lu kimlik belgelerinden (nüfus cüzdanı, Kimlik Belgesi, pasaport) biri ile birlikte sınav giriş belgesinde belirtilen sınav tarihi ve sınav merkezinde saat 09:00'da hazır bulunacaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı ve pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

Diyanet 2020 yılı cami rehberi alımı KPSS puanı kaç?

Covid-19 tedbirleri ile ilgili açıklama adayların sınav giriş belgelerinde yer almaktadır. Adayların bu tedbirlere uymaları gerekmektedir. Diyanet 2020 yılı cami rehberi alımı ​Sınava Çağrılan En Son Adayın​ KPSS Puanı 71,92607 olarak açkılandı.

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