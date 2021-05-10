Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı sözlü sınav tarihi | Diyanet alımları KPSS puanı 2021

Diyanet 2020 yılı cami rehberi alımı KPSS puanı kaç? Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesinde 2020 yılı cami rehberi alımı sözlü sınav yeri ve sınav tarihine ilişkin açıklama yapıldı. İşte detaylar…

Diyanet 2020 Yılı Cami Rehberi Alımı Sınavı'na başvuru yapan adaylardan KPSS puan sırasına göre ilan edilen kadro sayısının üç katına girerek sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar “Sınav Giriş Belgesi"ni, kullanıcı hesapları ile giriş yapacakları diyanet DİBBYS programındaki sinav.diyanet.gov.tr adresinden alabileceklerdir.

Adaylar, “Sınav Giriş Belgesi" ve T.C. Kimlik No'lu kimlik belgelerinden (nüfus cüzdanı, Kimlik Belgesi, pasaport) biri ile birlikte sınav giriş belgesinde belirtilen sınav tarihi ve sınav merkezinde saat 09:00'da hazır bulunacaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı ve pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

Diyanet 2020 yılı cami rehberi alımı KPSS puanı kaç?

Covid-19 tedbirleri ile ilgili açıklama adayların sınav giriş belgelerinde yer almaktadır. Adayların bu tedbirlere uymaları gerekmektedir. Diyanet 2020 yılı cami rehberi alımı ​Sınava Çağrılan En Son Adayın​ KPSS Puanı 71,92607 olarak açkılandı.