Diyanet İşleri Başkanlığı öğretmen (PDR) sözlü sınav sonuçları açıklandı mı? Diyanet PDR yerleştirme sonuçları

Diyanet İşleri Başkanlığı 38 PDR öğretmeni alımı yapıyor. Diyanet PDR başvurları 30 Aralık 2020-13 Ocak 2021 arasında yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 Yılı Öğretmen (PDR) Alımı Sınavı (Sözlü) için tercih duyurusu yaptı. Diyanet PDR sözlü sınav duyurusuna göre, öğretmen (PDR) kadroları için 04-09.04.2021 tarihleri arasında yapılan sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar tercih işlemlerini 30/04/2021 tarihinden itibaren 04/05/2021 tarihi 23.55'e kadar https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir.

Diyanet PDR sözlü sınav sonuçları açıklandı mı?

Adaylar yerleştirme sonuçlarını https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi adresi üzerinden 05/05/2021 tarihinde öğrenebileceklerdir. Yer tespiti ve tercih işlemleri ile ilgili hususlar hakkında www.diyanet.gov.tr web adresinden yapılan duyuru dışında ilave bir tebligat yapılmayacak, adaylara ayrıca bir bilgi veya belge gönderilmeyecektir.