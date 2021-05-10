Diyanet İşleri Başkanlığı öğretmen (PDR) sözlü sınav sonuçları açıklandı mı? Diyanet PDR yerleştirme sonuçları
Diyanet PDR sınav sonuçları açıklandı mı? Diyanet Psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları Diyanet PDR sınavı tercihlerinde bulunan adaylarca merak ediliyor. İşte Diyanet 2020 PDR sözlü sınav tercih başvuru sonuçları haberleri.
Diyanet İşleri Başkanlığı 38 PDR öğretmeni alımı yapıyor. Diyanet PDR başvurları 30 Aralık 2020-13 Ocak 2021 arasında yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 Yılı Öğretmen (PDR) Alımı Sınavı (Sözlü) için tercih duyurusu yaptı. Diyanet PDR sözlü sınav duyurusuna göre, öğretmen (PDR) kadroları için 04-09.04.2021 tarihleri arasında yapılan sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar tercih işlemlerini 30/04/2021 tarihinden itibaren 04/05/2021 tarihi 23.55'e kadar https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir.
Diyanet PDR sözlü sınav sonuçları açıklandı mı?
Adaylar yerleştirme sonuçlarını https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi adresi üzerinden 05/05/2021 tarihinde öğrenebileceklerdir. Yer tespiti ve tercih işlemleri ile ilgili hususlar hakkında www.diyanet.gov.tr web adresinden yapılan duyuru dışında ilave bir tebligat yapılmayacak, adaylara ayrıca bir bilgi veya belge gönderilmeyecektir.